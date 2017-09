El PJ fue a cocinar a San Cayetano y Otamendi

Militantes del Frente Justicialista prepararon la cena para damnificados por las lluvias de ambos barrios. También repartieron ropa y otras donaciones que reciben en la sede el partido. La actividad continúa hoy y mañana. Ayer por la tarde, militantes del Partido Justicialista recibían en la sede de Belgrano casi Mitre, donaciones destinadas a los damnificados por la lluvia de los barrios Otamendi, San Cayetano y 21 de Septiembre. "Cuando baja el agua son los peores días, y cuando más hay que acompañar al vecino. Hay gente que ha perdido todo: colchones, ropa, zapatillas. No tiene ni siquiera para comer. El trabajo nuestro hoy, mañana y pasado vamos a estar llevando cosas a San Cayetano y Otamendi. Y por la noche, vamos a estar dando de cenar, sobre todo para que los más chicos puedan irse a dormir con algo calentito en la panza", dijo ayer "Ruli" Galarza. El candidato a concejal por el Frente Justicialista, manifestó sobre la iniciativa: "Esto no es política. acá pueden venir vecinos independientes, radicales, de cualquier color. El tema es colaborar y trabajar todos juntos. Incluso nos pusimos a disposición del Intendente y de los funcionarios para sumar en éste momento de desgracia que están pasando los vecinos. Me parece que tenemos que dar un salto de calidad y estar todos juntos para poder ayudar a quienes lo necesitan. Por eso estamos recibiendo ropa, alimentos, sábanas, colchones, zapatillas, incluso elementos de limpieza. La gente que quiera donar, que se quede tranquila. Doy mi palabra de honor que las cosas van a llegar". Galarza dijo que durante la lluvia del domingo recorrió junto a los militantes del PJ la zona del San Cayetano y Otamendi. "Se tardó un poco más de la cuenta, pero cuando se prendieron las bombas de achique de San Cayetano, el agua bajaba bastante rápido; no así en el 21 de Septiembre donde quedaba estancada y los vecinos de ese barrio se llevaron la peor parte. También estuvimos en Otamendi, y si llovía un poco más hay lugares donde el agua habría hecho un desastre". Hay mucha gente independiente que va a colaborar y llevar cosas a los barrios. Tengan mucho cuidado si no conocen el terreno. En la mayoría de las casas, los pozos ciegos están en el frente. Y como están tapados por el agua, pueden pisar mal y ocurrir una desgracia.

El PJ fue a cocinar a San Cayetano y Otamendi

