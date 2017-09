Exitosa realización de la capacitación archivística

Se iba a realizar en la Biblioteca Municipal, pero debido a la gran cantidad de inscriptos se concretó el Teatro Pedro Barbero. La Dirección de Turismo del Municipio realizó con éxito una capacitación sobre los distintos aspectos que conforman un archivo. Unas 100 personas participaron del encuentro que estuvo a cargo del personal del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene". En esta ocasión, disertaron Celia Álvarez (Profesora de Historia –UNLP- y Archivista Becaria de OEA e ICI en Organización y Administración de Archivos) y Liliana Sánchez Pórfido (Museóloga y Bibliotecóloga -ISFDYT Nº 8 de La Plata- y Lic. en Ciencias de la Comunicación Social –UCALP-). El curso se dividió en dos partes. La primera trató sobre "Patrimonio Integral" (patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio documental, y protección del patrimonio documental y humano), mientras que en la segunda se abordó "Organización Archivística" (archivo, planificación de archivo, organización de fondos documentales, informatización de archivos). "Estamos muy contentos por la respuesta que tuvo la capacitación que se manifestó no solo por la gran cantidad de participantes sino también por la interacción y el interés en cada una de las charlas", señaló al respecto el director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Ruiz, que estuvo presente en el encuentro junto a la directora de Turismo local, Florencia Ortiz. En tanto que la responsable del Museo Ferroviario, Mercedes Abondanza, ofició de presentadora y moderadora de las dos charlas que estuvieron a cargo de Celia Álvarez –profesora de Historia y Archivística- y Liliana Sánchez Porfído –Museóloga y Bibliotecóloga-. "Cuando se habla de archivística se engloba la tarea fundante de un archivo. Es decir, la guarda de documentación, el proceso de selección, el proceso de catalogación y la construcción de índices. Sin estas partes, es muy difícil que los archivos puedan cumplir con su función como es construir conocimiento a partir de la información que guardan", explicó Ruiz. En tal sentido, puntualizó: "Para que ello suceda hay que tener en condiciones los documentos, tarea que realiza el Área de Conservación Preventiva, y dotar de información esa información -dónde está, a qué sección pertenece, a qué área pertenece-, trabajo específico del Área de Archivística". Recién después llega al historiador. Respecto al objetivo principal que lleva adelante la dependencia provincial, Ruiz señaló que se trata de romper con la idea de que los archivos son depósito. "Un archivo se dedica a resguardar documentos y que estén ubicables. Si hay un depósito donde están todos los documentos guardados en una caja sin ningún tipo de clasificación no es un archivo, es un depósito y no cumple ninguna función". "Por eso es tan importante este tipo de capacitaciones porque abordan temas que no son de carácter masivo pero que resultan fundamentales para generar conocimientos. Agradezco la voluntad y el interés del Municipio de Campana", concluyó el director Archivo Histórico de la Provincia.

Unas 100 personas de diferentes localidades asistieron al encuentro que, por la concurrencia, pasó al teatro munici.pal pedro barbero.





El director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires realizó la apertura de la capacitación.

