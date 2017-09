Durante el fin de semana actuó la Junta de Defensa Civil de la municipalidad, que controló a intervalos regulares la altura del Arroyo de la Cruz. El gran temporal de lluvia y viento que se sucedió el sábado y domingo en Exaltación de la Cruz generó bastante inquietud entre los vecinos de la zona y disparó distintas señales de alerta en la Municpalidad, aunque finalmente no se produjeron anegamientos de viviendas ni evacuaciones. Ya cuando el pronóstico del tiempo para el fin de semana anunciaba fuertes lluvias en la región, las autoridades comenzaron a desplegar los protocolos de respuesta, con una certeza preocupante: con la gran cantidad de lluvias caídas con anterioridad, la capacidad de absorción de agua del suelo era casi nula, ya que la tierra se encontraba saturada de humedad. Los puntos críticos fueron los sectores aledaños al Arroyo de la Cruz, que ya venía bastante cargado de agua y con sus niveles muy altos. Finalmente, y a pesar de que durante el sábado y el domingo cayeron mas de 100 milímetros de precipitaciones el arroyo no salió de su cauce, y solo causó inconvenientes momentáneos en algunos sectores. En la localidad de Arroyo de la Cruz se asistió a algunos vecinos, aunque tampoco se llegó a realizar evacuaciones. De igual modo, en Los Cardales también hubo algunos problemas puntuales por acumulación de agua en algunos sectores y fundamentalmente tardanza en la evacuación de las aguas por los sistemas pluviales. Durante todo el fin de semana actuó la Junta de Defensa Civil de la municipalidad, que específicamente controló a intervalos regulares la altura del Arroyo de la Cruz en Capilla del Señor y en Puente Fierro, así como se estuvo en comunicación con los vecinos del valle de inundación del arroyo monitoreando la situación de manera permanente. También se controlaron distintos causes de agua y sectores bajos en Arroyo de la Cruz, Los Cardales, Pavón, Parque Sakura, Parada Robles, y Puente Fierro. En ninguno de esos lugares se llegó a situaciones críticas.



El temporal generó gran inquietud

