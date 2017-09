El campanense ganó la final del domingo de la categoría Sudam Senior, mientras que en la del sábado terminó en la 6ª posición. En el segundo evento del año del Campeonato Argentino de Karting, realizado en San Martín (Mendoza), el campa-nense Matías Milla volvió a dar muestras de toda su categoría y experiencia y logró la victoria en la final del domingo en la categoría Sudam Senior. El actual piloto del equipo Toyota en el Súper TC 2000 demostró su pasión por el karting y marcó diferencias, ganando la segunda final sin mayores inconvenientes. "El de Campana fue la gran atracción de la tarde, no sólo porque se lució, sino que fue el más requerido para la foto y los autógrafos, por los chicos de las divisiones menores. Milla, sin dudas un gran ejemplo para ellos y que respondió con creces dentro y fuera de la pista", remarcó el diario Los Andes de Mendoza en su cobertura del día domingo. Cada evento del Campeonato Argentino cuenta con dos finales por categoría. Y esta ocasión no fue la excepción: el sábado, en la primera final de la categoría Sudam Senior se impuso Franco Crivelli, mientras que Milla finalizó en la 6ª posición. "El sábado largué en la pole y me chocaron. El domingo hice todo bien. Intenté llegar a la final entero, lo logré y cuando agarre la punta ya era difícil que me agarren. Venía muy concentrado", explicó Milla en diálogo con E-Kart. "Estoy muy contento por ganar, aunque me resulta extraño cuando ganó en karting, porque es muy difícil ganar en karting. Hay pilotos que son monstruos y correrles mano a mano para mí ya es importante", señaló Matías, quien se metió en la pelea por un nuevo campeonato argentino de la especialidad. El piloto de nuestra ciudad ya había obtenido una victoria en el primer evento del año, disputado en mayo en el kartódromo de Zárate. El próximo evento será el 9 y 10 de diciembre en Comodoro Rivadavia.

MILLA, EN LO MÁS ALTO DEL PODIO EL DOMINGO. SUMA DOS VICTORIAS EN CUATRO FINALES ESTE AÑO.





MILLA NO PUDO SOSTENER LA POLE EL SÁBADO. EL DOMINGO SE TOMÓ REVANCHA.

#Argentinodekart #Mendoza #SudamSenior Final Enorme triunfo de @matumilla !! pic.twitter.com/1fKThFD2cM — Argentino de Kart (@argentinodekart) 10 de septiembre de 2017 Ten cuidado lo que deseas que puede suceder hoy. #11 pic.twitter.com/91QAMSt7cY — matias nicolas milla (@matumilla) 10 de septiembre de 2017

Automovilismo:

Matías Milla volvió a lucirse en el Campeonato Argentino de Karting

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: