El partido ante Yupanqui se jugará el jueves en cancha de Riestra. Las intensas lluvias que afectaron nuestra región en los últimos días no permitieron que la Primera D desarrolle la actividad que tenía programada para domingo y lunes por la segunda fecha de su campeonato 2017/18. Así, Puerto Nuevo no pudo jugar frente a Yupanqui en cancha de Deportivo Riestra, tal como estaba pautado: el domingo a las 15.30 horas con arbitraje de Javier Del Barba. El encuentro fue suspendido y reprogramado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el mismo domingo por la mañana: entonces pasó para el jueves a las 15.30 en el mismo escenario. Este cambio de día podría generarle problemas al DT Carlos Hernández, dado que jugar "entre semana" puede provocar la ausencia de algunos de sus jugadores por sus respectivos compromisos laborales. Seguramente habrá que aguardar hasta el entrenamiento mañana miércoles para que "Bocha" confirme la alineación para visitar al Trapero. Además, al ser trasladado el partido ante Yupanqui para el jueves, esto probablemente provoque que Puerto Nuevo recién vuelva a presentarse como local el domingo o lunes en lo que ya sería la tercera jornada del campeonato (debe recibir a Deportivo Paraguayo). En tanto, tras las suspensiones y reprogramaciones, esta segunda fecha de la Primera D continuará hoy con tres partidos, todos a las 15.30 horas: Claypole vs Argentino de Merlo; Centro Español vs Victoriano Arenas; y Real Pilar vs Juventud Unida. Mientras que el jueves se disputarán otros tres encuentros, siempre desde las 15.30 horas: Yupanqui vs Puerto Nuevo; Deportivo Paraguayo vs Lamadrid; y Central Ballester vs Muñiz. Esta segunda fecha ya comenzó el sábado con dos partidos que sí pudieron completarse: Atlas 1-1 Lugano; y Argentino de Rosario 0-2 Liniers.

Por las lluvias, Puerto Nuevo fue reprogramado para este jueves

