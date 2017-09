DEBUTÓ SOLIS EN HURACAN El delantero campanense Nazareno Solís debutó anoche en Huracán: ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo del partido que el Globo le ganó 1-0 a Newells Old Boys. Reemplazó al autor del gol, Ignacio Pussetto, y en ese tramo final del encuentro tuvo una chance para marcar, pero su remate salió muy alto. En Huracán, Solís busca la continuidad que no tuvo en Boca Juniors, club dueño de su pase (llegó a préstamo a Parque Patricios). Vencieron a Lanús y Banfield respectivamente y así alcanzaron a Vélez Sarsfield en lo más alto de la tabla de posiciones. Luego de las primeras dos fechas de la Superliga del Fútbol Argentino (SFA), sólo tres equipos tienen puntaje ideal: Vélez Sarsfield, Boca Juniors y River Plate. El Fortín había llegado el viernes a lo más alto del campeonato tras vencer 2-0 a Atlético Tucumán en Liniers. En tanto, Xeneizes y Millonarios se le sumaron el domingo. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto superó 1-0 a Lanús como visitante gracias a un tanto de Darío Benedetto a seis minutos del final del encuentro. Mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo se repusieron a un comienzo adverso y vencieron 3-1 a Banfield con goles de Javier Pinola, Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco (de penal). El que todavía no pudo ganar en este campeonato es San Lorenzo, que tras igualar con Racing en el debut, también empató ante Rosario Central en la segunda fecha. Frente al Canalla, ni Juan Mercier ni Nicolás Blandi fueron de la partida, preservados ambos por Diego Aguirre para el choque de Copa Libertadores frente a Lanús. El resto de los resultados de esta segunda fecha fueron: Arsenal 0-1 Colón; Olimpo 1-1 Independiente; Belgrano 1-0 San Martín (San Juan); Estudiantes (LP) 0-1 Defensa y Justicia; Patronato 2-1 Argentinos Jrs; Racing Club 4-1 Temperley; Chacarita 1-1 Tigre; Godoy Cruz 2-1 Talleres; Unión 1-0 Gimnasia (LP); y Huracán 1-0 Newells.

DARÍO BENEDETTO, DE GRAN MOMENTO, LE DIO EL TRIUNFO A BOCA SOBRE LANÚS.



Superliga:

Boca y River también son líderes

