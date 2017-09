Enfrentara a José Battaglia el próximo 29 de septiembre en Santa Fe.

El boxeador campa-nense Damián "Hanniball" Argüello tendrá su chance para conquistar el Título Sudamericano Mediano de la Comisión Mundial de Pugilismo (WPC, tal sus siglas en inglés). Será el próximo 29 de septiembre, en la ciudad de Santa Fe, donde enfrentará al local José "el Bambino" Battaglia, representante del Club San Jerónimo.

Argüello pertenece al "Team Witt", es manejado por Juan Manuel Witt, entrenado por Enrique Witt y cuenta con la preparación física del profesor Alexis Lagares. Hasta el momento suma tres victorias en sus tres peleas profesionales, todas por la vía nocaut.

Además, también será parte de esta cartelera el boxeador local Luis "Tito" Maidana, quien enfrentará a David Sequeira. El festival se completa con los combates que protagonizarán Héctor Ojeda vs Francisco Echeverría; Candela Núñez vs Clara Orué; Jonathan Stiglitis vs Rodrigo Hernández; Gianella Maino vs Maia Díaz; y Maximiliano Insaurralde vs Leonardo Peralta.