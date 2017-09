La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 El Consejo Consultivo de Seguridad analizó el aumento de las denuncias de delitos







El secretario de Prevención Ciudadana remarcó que el número creció por las facilidades para su radicación impulsadas por el Municipio. "Una de las metas que teníamos era lograr que la gente denuncie y hoy por primera vez estamos viendo que empezó a revertirse el bajo nivel", señaló Milano. Declaraciones cruzadas por el funcionamiento de este órgano consultivo. El Consejo Consultivo Municipal de Seguridad volvió a reunirse ayer con la presencia de concejales de todos los bloques y de funcionarios del Gobierno local. Y lo más relevante de la jornada fue la confirmación por parte del Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, de que el nivel de denuncias delictivas se ha incrementado sustancial-mente en agosto, gracias a que ahora los efectivos policiales y destacamentos descentralizados están en condiciones de completar el formulario legal. "Una de las metas que teníamos era lograr que la gente denuncie y hoy por primera vez estamos viendo que empezó a revertirse el bajo nivel", aseguró el funcionario una vez terminada la sesión del Consejo. Precisó que la cantidad de delitos registrados por la Comisaría se equiparó con el número de denuncias tomadas por otras vías, lo que demuestra que la iniciativa "ha sido eficaz". Al mismo tiempo, señaló que "ha bajado la gran mayoría de la gama de delitos con respecto al mes pasado" y variado la zona de su realización, "lo cual es natural y es uno de los fundamentos para que la gente denuncie". "Solamente a través de la denuncia tenemos todas las características componentes de ese delito que nos permiten ajustar la respuesta", explicó. Igualmente, desde la oposición dejaron entrever que el Consejo Consultivo de Seguridad parece no poder constituirse como un órgano de generación de políticas públicas para enfrentar el delito, tal como se había prometido cuando se lo creó. En ronda de prensa, Roses esgrimió una defensa cerrada de este órgano. Comentó que tiene la doble función de, por un lado, mantener "informados" a los ediles para que "que opinen con propiedad" de la situación de la inseguridad y las medidas que lleva a cabo el Gobierno para combatirla y, por el otro, actuar como asesor del intendente a la hora de definir la estrategia a desplegar. En ese sentido, destacó la campaña de difusión que encaró el Consejo para que los vecinos se enteren que tienen a disposición nuevos canales para radicar las denuncias. "El impacto ya se está viendo en las estadísticas, han aumentado las denuncias, lo que significa también una mayor calibración en cuanto a la política de seguridad del distrito, porque el mapa del delito es cada vez más fino y robusto", sostuvo. Sin embargo, para el concejal Luis Chesini (FPV-PJ), para que los vecinos pierdan su desconfianza en la utilidad de registrar el hecho del que fueron víctimas se necesita que cambie la sensación generalizada de que los delincuentes entran a la cárcel por una puerta y salen por la otra. "En la ciudad, se sabe quiénes son los delincuentes y se ve cómo en horas quedan en libertad", manifestó. "Si bien las denuncias han aumentado, aun cuesta que el ciudadano la haga", añadió el referente justicialista. Por su parte, en diálogo con LAD, el concejal Marco Colella (Frente Renovador) puso en duda el compromiso del oficialismo para resolver la problemática: "Me voy preocupado porque el único que permaneció toda la reunión fue Roses. La jefa de Gabiente (Mariela Schvartz) y Noemí Pérez (concejal Cambiemos) se fueron antes porque tenían otras cosas que hacer. Estoy seguro que para ellas la seguridad no es prioridad", dijo. Igualmente, Colella remarcó que ver trabajando al Consejo Municipal de Seguridad "siempre es positivo", aunque consideró "una lástima que no se tome con seriedad y se convoque dos o tres días antes de la fecha pautada para la reunión". El fin de semana, el Frente Renovador había salido a reclamar por los medios de comunicación la convocatoria a sesión del Consejo ante su "inactividad". Según manifestó el concejal del Frente Renovador, el lunes por la tarde, el presidente del cuerpo, Sergio Roses, reconoció que organizó una reunión de "urgencia" ante el pedido del massismo. "A nosotros nos avisaron ayer (por el lunes). Así es difícil convocar a los jueces, a los fiscales o a la Policía. Tendríamos que estar participando todos para buscarle una solución al tema", señaló Colella. Pero Roses sostuvo algo completamente contrario: dijo que el funcionamiento del Consejo nunca se detuvo y que solo por el mes de agosto, debido a las PASO, no sesionó. "Desde que se creó el Consejo nos reunimos siempre. El mes pasado fue un mes atípico, de hecho habíamos decidido no hacer una sesión y pasarla para después de las elecciones. Pero hay mucha hipocresía en política porque los mismos que dicen que no nos reunimos, no participaron de la reunión anterior", afirmó Roses en referencia a Colella y Ghione.

ROSES Y MILANO ENCABEZARON LA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ AYER Y QUE CONTÓ CON REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS BLOQUE DEL HCD. HUBO DECLARACIONES CRUZADAS RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONSEJO.





la reunión del consejo consultivo se realizó ayer en el salón blanco del concejo deliberante.



El Consejo Consultivo de Seguridad analizó el aumento de las denuncias de delitos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: