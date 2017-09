Más de 170 vecinos fueron atendidos por personal de Gas Natural en el CeMAV

Este lunes, tres empleados de la empresa prestadora del servicio recepcionaron diversos reclamos de los usuarios. Esta atención se repetirá el próximo lunes de 10 a 14 horas.

Más de 170 vecinos fueron atendidos este lunes por personal dispuesto por Gas Natural FENOSA en el Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV), situado en Castelli 333.

Allí, tres empleados de la empresa prestadora del suministro de gas imprimieron boletas de pago en el momento; generaron nuevas facturas que serán enviadas a los vecinos vía mail o se las harán llegar a sus domicilios por correo; y también tomaron cambios de titularidad.

Esta atención se realizará nuevamente el próximo lunes 18 de 10 a 14.

No obstante, hasta dicha fecha, personal municipal atenderá en el CeMAV pedidos por la no recepción de boletas que luego elevarán el reclamo a la empresa que presta el servicio; cambios de titularidad; y adhesiones a débito directo, informaron desde la Secretaría de Modernización, y aclararon que allí no se recibirán pagos.

Con respecto a aquellos vecinos que se acercaron al CeMAV la semana pasada, en breve Gas Natural FENOSA enviará un listado informando cuándo estarán disponibles las boletas solicitadas, que podrán ser retiradas en dicha dependencia municipal o recibirlas directamente a sus domicilios.