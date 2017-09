La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Concejales FpV: ”No se puede echarle la culpa a los vecinos que se inundaron”







Desde el bloque de Concejales del Frente para la Victoria pidieron "un compromiso de mayor responsabilidad" al Gobierno Municipal al que cuestionaron por "señalar responsabilidades en los propios vecinos por los anegamientos y la basura". "El Estado es falible en sus tareas de mantenimiento y debe educar y concientizar responsablemente sobre la disposición de residuos", enfatizaron. Concejales del bloque justicialista adelantaron la presentación de una propuesta para elaborar un programa de concientización sobre la disposición de residuos domiciliarios, y sus consecuencias respecto a las inundaciones y anegamientos tras el fuerte temporal que afectó a varios vecinos de la ciudad, y en especial, a sectores puntuales como San Cayetano y Otamendi. "No se puede echarle la culpa a los propios vecinos que se inundaron. El tema de la basura es uno de los puntos que conlleva a este tipo de situaciones, pero no el único ni el más importante" señaló el titular del bloque, Luis Chesini. Al respecto, agregó: "Estamos ante un tiempo histórico en dónde el Municipio debe ponerse a trabajar seriamente para evitar que haya más inundaciones. El cambio climático nos pondrá a prueba cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Y si lo único que hacemos es responsabilizar a quienes de mala forma han arrojado residuos en el sistema de desagües, entonces lo único que haríamos es buscar deslindar responsabilidades en quienes de por sí, las tienen". Los integrantes del bloque justicialista explicaron que "el Estado es falible en sus tareas de mantenimiento, y debe educar y concientizar responsablemente sobre la disposición de residuos". Por eso pidieron "un compromiso de mayor responsabilidad al Gobierno Municipal", al que cuestionaron por "señalar responsabilidades en los propios vecinos por los anegamientos y la basura". "Tampoco en todas partes funciona correctamente el sistema de recolección de residuos. Pero además de la basura, se ha observado un desconocimiento en la planificación puntual de ciertos sectores de la ciudad, con problemáticas concretas. Muchas obras que el mismo Municipio encaró, fueron responsables de empeorar las cosas. Y lugares históricamente anegables, que habían mejorado su situación, volvieron a quedar bajo el agua. Y ésta no ha sido una de las peores lluvias. En definitiva, algo mal se está haciendo", añadieron. Por último, destacaron "el rol de los trabajadores municipales y los vecinos que destaparon sus zanjas" en sus barrios. "Una vez más, con su esfuerzo, han intentado equilibrar la ausencia de los funcionarios municipales, los cuales la gran mayoría no vive en Campana y los fines de semana es difícil verlos por acá", concluyeron.

"En algunos sectores, la recolección de residuos es deficiente", señalaron los ediles.



