Alejandra Dip

El caminante del cielo es búsqueda y exploración. Son las alternativas que nos aparecen después de la expansión y el despertar de la conciencia. Movimientos, viajes. KIN CAMINANTE DEL CIELO 9, está guiado por la LUNA que nos pide limpiar nuestra mente de emociones nocivas para poder encontrar en ella las verdades trascendentales. Día 8vo de portales cósmico. Y la energía se siente en el cuerpo, en las articulaciones, en la cabeza. Movimiento y búsqueda en nuestros pensamientos, Proceso de exploración. Hoy podemos estar en búsqueda de ideas que no nos tengan ni muy terrenos, ni muy místicos. Encontrar el lugar del medio, primero en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestras ideas, para poder luego plasmarlas Ya lo material no llena los agujeros vacíos, ni lo netamente espiritual nos da de comer. Estamos en replanteos que nos llevan a adaptarnos rápidamente a los tiempos que corren. Lo material lleva a guerras, luchas desmedidas, muerte. Pero con solo el espíritu no se alimenta a los niños necesitados. El planeta brama por un cambio de conciencia, e ir buscando el "como" nos llega de la mano del Caminante. Hoy todo está potenciado en nuestra mente. También estamos pensando en parar un poco y está energía es óptima para emprender un viaje. Energía que nos puede tener hoy hiperquinético, inquietos, volados, en búsqueda de incentivos, distraídos. Cuesta terminar lo empezado, vagamos con la mente y no estamos ni aquí ni allá. Ojo con las indecisiones y los despistes. Hoy la inestabilidad puede apropiarse de aquellos que no se encuentren en eje o estén poco armonizados. Excelente día para generar contactos, para reuniones sociales para conocer gente nueva, y para comunicar. Si tiene que viajar salgan con tiempo porque puede haber interferencias en poder llegar a destino a tiempo. Frecuencia fluida, sutil y poderosa, podemos pedir para que se aceleren las cosas que se encuentran trabadas sobre todo en momentos donde mercurio esta retrogrado. Recomiendo meditar y buscar nuestro centro en un día Caminante. Soltar el control de la mente nos asegurará liberarnos de los obstáculos que pueden aparecer en el camino. Buen miércoles para todos y buen viaje! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Caminante del Cielo 9 - Energía del Miércoles 13/09/2017 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

