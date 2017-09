La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Concejales de UV Más Campana:

”Qué triste es que Roses use a la concejal Pérez para agraviar”







Carlos Gomez y Norberto Bonola respondieron las declaraciones que efectuara una edil de Cambiemos hacia Axel Cantlon. Luego que la concejal Noemí Pérez (Cambiemos) saliera a cruzar al primer candidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, cuestionándolo por su propuesta de construir una escuela por año, los ediles Carlos Gómez y Norberto Bonola defendieron a Cantlon y cuestionaron al Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses: "La verdad es que es muy triste la actitud que adopta Roses de esconderse atrás de otra gente para salir a hablar y hacer política. Demuestra una falta total de capacidad para ser concejal y para defender una posición política", expresaron los ediles de la UV Más Campana. "Como presidente del Concejo Deliberante no hizo ninguna gestión importante, no pudo organizar el cuerpo desde el punto de vista político ni administrativo, fue realmente intrascendente su labor. Queremos llamar a los vecinos a que reflexionen si de verdad quieren un representante así en el Concejo Deliberante que ni siquiera puede hablar por sí mismo para defender una posición política y se esconde atrás de otro", cuestionaron. A su vez, Bonola y Gómez aseguraron que "la propuesta que explicó Axel Cantlon es totalmente clara" (sobre la construcción de una escuela por año). "Se trata de utilizar los recursos del Fondo Educativo, tanto local como provincial, que en 2016 ascendieron a $50 millones para que las escuelas secundarias que ya existen y que funcionan en edificios de escuelas primarias, tengan su sede propia", detallaron. "Antes de salir a agraviar deberían dar explicaciones y realizar una rendición de cómo utilizan el Fondo Educativo ya que con la cantidad de plata que maneja no hicieron ni una sola escuela en dos años de gestión", concluyeron.



Concejales de UV Más Campana:

”Qué triste es que Roses use a la concejal Pérez para agraviar”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: