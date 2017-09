Cazador cuestionó a la Junta Electoral por no respetar la Ley de Paridad de Género

La Justicia Electoral dejó sin efecto dicha norma a la hora de unificar las listas que fueron a internas en las Primarias. Aseguró que el dictamen "es deplorable". El concejal Carlos Cazador destacó el compromiso de Cambiemos y de la gobernadora María Eugenia Vidal con la Ley de Paridad de Género, cuestionando a la Junta Electoral bonaerense por dejarla sin efecto a la hora de unificar las listas electorales que disputaron internas en agosto. "Creemos firmemente que la igualdad entre el hombre y la mujer no se logra con palabras sino con acciones concretas. La Ley de Paridad de Género fue un paso importantísimo que debemos defender de aquellos anudados a sus privilegios", sostuvo. Para Cazador, el dictamen de la Junta Electoral "es deplorable, pero aún más lo es la actitud de aquellos partidos que de la boca para afuera dicen estar a favor de la igualdad y participan del Ni Una Menos, y aprovecharon esta decisión para obtener ventajas políticas". "Son, por supuestos, la mayoría hombres; aunque también hay mujeres detrás que avalan estas oscuras tretas. Siempre creí que peor que los hombres machistas, son las mujeres que tienen internalizado el machismo. Ellas representan un desafío mayor en el camino a la auténtica paridad", explicó. El líder de Primero Campana avisó que trabajará para que la resolución expresando el repudió del HCD a la postura de la Junta Electoral, que fuera presentada en la última sesión, tenga rápido despacho de comisión y sea debatida por el cuerpo legislativo local. "Será una buena ocasión para que Cambiemos reafirme el compromiso con los ideales que le dieron vida, y para que algunas bancadas definan de qué lado del progreso social se encuentran", consideró. Paralelamente, deseó que la presentación judicial de la gobernadora Vidal para dejar sin efecto la medida prospere. "Cada vez me convenzo más de que nuestra gobernadora es la gran esperanza que tenemos los bonaerenses y argentinos en general", afirmó.



Cazador cuestionó a la Junta Electoral por no respetar la Ley de Paridad de Género

