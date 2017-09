La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Toyota incorpora tres nuevas versiones 4x2 a la gama Hilux







Hasta la fecha, Toyota Argentina ofrecía tracción 4x2 únicamente asociada a transmisión manual en sus versiones STD, DX (cabina simple y doble), SR y SRV. A partir de octubre, en su ya amplia gama de productos, Hilux ofrecerá además las nuevas versiones: 4x2 SRX AT; 4x2 SRX MT; y 4x2 SRV AT Las nuevas versiones 4x2, al igual que las preexistentes Hilux SRV 4x4 y SRX 4x4, vienen equipadas con el confiable motor Toyota 1GD 2.8L de 177cv de potencia, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades con 420Nm de torque o a una transmisión automática, también de 6 velocidades, con 450Nm de torque. Además, la Hilux SRX cuenta con un gran equipamiento de confort, que se mantiene en las nuevas versiones 4x2, tanto AT como MT. Entre lo más importante se destaca el Sistema de Ingreso Inteligente (Smart Entry System), que permite, teniendo la llave en el bolsillo, desbloquear las puertas simplemente apretando el botón de la manija de apertura. A su vez, la incorporación del Sistema de Encendido por Botón (Push Start Button) facilita la operación de arranque del vehículo. También cuenta con un formato de volante que incorpora control de audio y teléfono, de manera tal que el conductor pueda comandar esas funciones sin necesidad de retirar las manos del mismo. A su vez, ambas versiones cuentan con control de velocidad crucero, además de un control de cuatro direcciones para el display de información múltiple. También, tanto para las versiones SRX como SRV, Hilux cuenta con un sistema de aire acondicionado con climatizador automático digital que incorpora también salidas de aire climatizado a las plazas posteriores, mejorando el confort de los pasajeros en los asientos traseros, y cuentan con una guantera con función refrigeración para enfriar bebidas aprovechando el aire acondicionado. En cuanto a seguridad, la Hilux tampoco se queda atrás. En lo que respecta a Seguridad Activa, incorpora valioso equipamiento: Frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD); Asistente de frenado de emergencia (BA); Control de tracción (TRC); Control de estabilidad (VSC); Control de balanceo de tráiler (TSC); Asistente de arranque en pendientes (HAC); Luces de frenado de emergencia (EBS); y Faro antiniebla trasero. En cuanto a la Seguridad Pasiva, Hilux viene equipada en todas las versiones con: Airbags frontales para conductor y acompañante; Airbag de rodilla para el conductor; Cinturones de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza, para las plazas delanteras con alarma e indicador de cinturón desabrochado. Además, todas las versiones con cabina doble incorporan: tres cinturones inerciales de 3 puntos para las plazas traseras junto con 3 apoya cabezas con alarma e indicador de cinturón desabrochado; anclajes ISOFIX y fijación con soportes para la correa superior (La silla para niños con anclajes ISOFIX se encuentra disponible en la Red de Concesionarios Oficiales Toyota). A su vez, las versiones SRX están equipadas adicionalmente con: airbags laterales para conductor y acompañante; y airbags de Cortina en ambos lados, sumando en total 7 airbags para estas versiones. Estas nuevas versiones 4x2, producidas en nuestro país en la planta industrial de Toyota Argentina en Zárate, mantienen los atributos de calidad, durabilidad y confiabilidad característicos de los vehículos Toyota, y estarán disponibles en la Red de Concesionarios Toyota a partir de octubre de 2017. Poseen una garantía de 3 años o 100.000km (lo que ocurra primero) transferible. Cuenta con el respaldo del servicio de posventa Toyota, altamente capacitado y que asegura una disponibilidad permanente de repuestos.



