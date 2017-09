La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Municipales de Campana acompañaron la firma de un nuevo convenio colectivo en Brandsen







La delegación estuvo encabeza por el secretario general Carlos Barrichi, quien además tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana participó de la firma del Convenio Colectivo en Brandsen Tras un año y medio de arduo trabajo, representantes del Ejecutivo y los trabajadores municipales de la localidad bonaerense de Brandsen firmaron un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo dentro del marco la Ley 14.656. La norma sustituyó a la cuestionada Ley 11.757 de empleo municipal de la provincia de Buenos Aires, la cual fue declarada inconstitucional. Esta normativa, junto con el nuevo convenio, "implican la superación de un régimen legal absolutamente contrario al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de empleo público", manifestaron los municipales bonaerenses. En la firma se hicieron presentes el vicegobernador Daniel Salvador, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el secretario general de la FESIMUBO, Rubén "Cholo" García, el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, y delegaciones de diferentes sindicatos de municipales de la provincia, entre los que se encontraban trabajadores de Campana. El secretario general de los municipales de Brandsen, Ismael Taus, afirmó "estar muy emocionado" y felicitó al intendente Cappelletti por "tomar la posta y continuar con este trabajo" para terminar con los resabios de la Ley 11.757. Luego lo siguió el jefe comunal, quien aseguró: "En primer lugar, voy a agradecer al vicegobernador Daniel Salvador, al ministro de Trabajo Marcelo Villegas y también al Cholo, que confío en esta gestión de gobierno y en estos trabajadores incansables". "Hoy es un día de fiesta, no sólo por la firma de este documento, sino porque se da por tierra el avasallamiento, atropello, pisoteo al trabajador municipal", remarcó. En la misma línea, "Cholo" García aseveró: "Recuerdo que en los 90 se implementó para los trabajadores municipales el más rígido y fraudulento estatuto municipal que los puso casi al servicio de la esclavitud frente a las diferentes administraciones que pasaban. ¿Complicidades? Muchas, y de aquellos que privilegiaban al partido que gobernaba. Fuimos utilizados infinidad de veces para subirnos a un colectivo e ir a aplaudir a algún candidato. Si no íbamos, al otro día estábamos en la lista de cesanteados. Todavía hay una resistencia a no legalizar en muchos municipios la Ley 14.656 por parte de algunos". Por su lado, el ministro Villegas argumentó que "desde el 11 de diciembre de 2015 se aseguró y se garantizó que los derechos paritarios de la Provincia no sean conculcados". "Creemos en las paritarias y en los derechos paritarios. También en las obligaciones que generan estas negociaciones. Estas ponen en pie de igualdad al empleador y al trabajador para que discutan en libertad y sin condicionamientos de ningún tipo", explicó, Para finalizar el acto, el vicegobernador Daniel Salvador manifestó: "Escuchar hablar de diálogo, de capacitación y formación; ver a los trabajadores, representantes, al intendente, secretarios, al Cholo, al ministro de trabajo, a todos comprometidos en una misma línea de trabajo y escucharlos hablar a todos en la mismo sentido nos marca que vamos por el camino correcto. Esto demuestra que el diálogo, el respeto y la convivencia vinieron para quedarse en la Argentina". Finalizado el acto formal, el secretario general del Sindicato Campana, Carlos Barrichi, junto con "Cholo" García, mantuvo una breve reunión con el ministro Villegas donde le planteó algunos de los problemas que hay en Campana en relación a los trabajadores y el Ejecutivo, a lo que el ministro se comprometió a tratar de resolverlos. "Estamos muy contentos porque un municipio más tenga su convenio, ya son 53, y además nos vamos conformes por lo conversado con el ministro Villegas", expresó Barrichi.

CARLOS BARRICHI, MARCELO VILLEGAS Y RUBÉN "CHOLO" GARCIA, DURANTE EL ACTO EN BRANDSEN.



