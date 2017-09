La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Caso Maldonado: gendarmes declararon que un efectivo agredió de un ”piedrazo” a un manifestante en la ruta 40





Fue en el operativo del 1 de agosto. Y agregaron que logró cruzar el río Chubut. Tres agentes de Gendarmería Nacional declararon ayer en los tribunales federales de Esquel en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Y lo hicieron en condición de testigos porque aún no hay imputados. Walter Ruíz Díaz, César Peralta y Juan Carlos Pelozo se presentaron apenas pasadas las 10 en el despacho de Otranto, en Esquel, para dar su versión de los hechos ocurridos hace 42 días, el pasado 1 de agosto. Los dos primeros gendarmes trabajan como cocineros, por lo tanto, mientras se desarrolló el operativo de ingreso a la Pu Lof se quedaron sobre la ruta 40 en uno de los vehículos de la fuerza preparando los alimentos para sus compañeros. Los hombres relataron al juez Otranto y a la fiscal Silvina Avila que cuando los agentes volvieron del interior de la Pu Lof "escuchamos que un compañero dijo que le había pegado a uno de los encapuchados", pero que no obstante éste logró cruzar el río. Ni Ruíz Díaz ni Peralta dieron el nombre de ese compañero. Pero según publicó La Nación este martes sería Neri Armando Robledo, quien declaró el lunes 11 de septiembre ante un funcionario del Ministerio de Seguridad que "uno de los individuos encapuchados le arrojó una piedra que impactó en su rodilla" y que "en defensa personal" le arrojó una piedra a los manifestantes que estaban nadando para cruzar el río. Ese proyectil, según este agente, impactó en la espalda de uno de los mapuches que cruzó el río Chubut. En tanto, según fuentes que presenciaron la declaración testimonial, Juan Carlos Pelozo describió cómo fue el operativo de Gendarmería dentro de la Pu Lof, ya que él ingresó al territorio mapuche. Este agente tampoco identificó a Robledo ni a otros compañeros en una situación de agresión contra los mapuches ni al revés. "Tal vez estuvimos en dos lugares distintos del río", explicó. El agente aclaró que él no vio a todos los gendarmes que llegaron al río porque cubrieron varios metros en la orilla y no se veían por la vegetación. Esta información llegó a Otranto y Avila en los últimos días. El último domingo, Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior nacional, aterrizó en Esquel con información "relevante" para la causa y ayer agregó nuevos datos en un pen drive que le hizo llegar al juez. Entre estos datos habría estado la declaración testimonial interna de los gendarmes que se presentaron el martes y los dichos de Robledo. Los agentes declararon ayer durante tres horas. Llegaron a los tribunales de Esquel a las 10 de la mañana vestidos de civil e ingresaron rápidamente por la puerta lateral del edificio judicial. A las 13.35 terminaron sus testimoniales, pero debido a la importante cantidad de manifestantes que había afuera del lugar, debieron posponer su salida hasta dos horas más tarde. En un operativo de distracción de la Policía Federal, finalmente dejaron el tribunal camuflados -se sospecha que vestidos como policías- y a toda velocidad.

