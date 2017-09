Sr. Intendente Abella: Por medio de la presente deseamos expresar que no podemos soportar más la situación angustiante que vivimos los vecinos de la Calle Comelli del Barrio Don Francisco, en mi caso particular en el día de hoy se nos inundó completamente la calle y todo el caudal de agua que cayó entre las 15 y las 16 horas entró a mi domicilio y mojó casi todo lo que había adentro. La calle se dejó de ver y también la vereda, se nos mojaron todos los electrodomésticos, mesa, sillas... A nuestro llamado desesperado a Defensa Civil acudieron recién a las diez de la noche los agentes Rosales y Hassell, quienes con toda amabilidad ofrecieron su ayuda, tomaron fotografías y filmaron lo grave de la situación, más de eso no se podía hacer, todo quedó registrado en sus celulares y la situación era angustiante "TENIENDO SOLUCIÓN", nos informaron que comunicarían la gravedad del caso al SR. Nerio, y de esa forma se retiraron, debo destacar su angustia y solidaridad al vernos tan desesperados. No es la primera vez que hacemos un reclamo, van muchas, pero nadie nos escucha. Esta es la gota que rebalsó el vaso, NOS INUNDAMOS porque no hay OBRA, no hay cañerías, no hay nivel en las calles, no hay desagües. Particularmente lo invito a que venga a ver los daños en mi casa y tome conocimiento desde su propia óptica. Somos respetuosos y pacientes, pero hasta aquí llegamos ¿quién pagará los daños? ¿Qué más debe ocurrir para que nos escuchen?¿Por qué se inician obras nuevas y se planean a futuro decenas de obras que nadie reclama con tanta prontitud y urgencia como la nuestra?¿Por qué nos ignoran con tanta facilidad? ESTAMOS HABLANDO SOLAMENTE DE DOS CUADRAS, no de una autopista completa, estamos hablando de que la calle desapareció y adentro de mi casa había cuarenta centímetros de agua, estamos hablando de que "nadie timbrea en la calle Comelli", estamos hablando de una solución que no llega, estamos hablando de la falta de respeto que esto representa. En la última nota aparecida en este diario dejamos en claro acerca de la situación de peligro y nadie vino a ver lo que ocurría con la calle. Estamos hartos de peticionar a las autoridades. Anoche a las doce de la noche el agua no bajaba y comenzaba a llover, tomamos unas palas y nos pusimos a zanjear las calles, los vecinos nos unimos una vez más, apenas el agua se escurrió mínimamente. Envío estas fotos de cómo amaneció la calle Comelli el martes 11 de septiembre. Muy lejos de poder salir caminando, nos quedamos adentro llorando la bronca, una vez más, una más. Campana, 10 de septiembre de 2017 MARÍA L. BARRERA - DNI: 22401786 Comelli 258 entre Sin Nombre y Sin Nombre.

Correo de Lectores:

Nos inundamos

Por María L. Barrera

