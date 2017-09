La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Correo de Lectores:

Al Sr. Intendente de Campana Sebastián Abella

Por una abuela de Plaza España







Al Sr. Intendente de Campana Sebastian Abella Me dirijo a Ud. para pedirle interceda ante los dirigentes del "Torneo Bonaerense 2017". Dos señoras mayores ganaron al "Tejo" para ir a competir a Mar del Plata representando a la ciudad de Campana pero no la dejan llevar acompañante, en este caso a los esposos. Aprovecho para comentarle que todos los años esperamos con ansiedadestos juegos y con tanto sacrificio nos levantamos temprano "pleno invierno" para concurrir y este año no se qué pasó que quedamos muchos abuelos in participar. Según nos dijeron, no llegaron las fichas de La Plata. Nuestros abuelos no pueden viajar solos, ni tampoco dejar solos a nuestros "viejitos". El viaje a Mar del Plata es el 3 de octubre próximo. Esperamos una pronta respuesta favorable. Lo saludo a Ud. con mi mayor respeto. Una abuela de Plaza España.

