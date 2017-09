La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Nacional B:

Villa Dálmine ya tiene árbitro para su debut; Nazareno Arasa









ENTRADAS, PLATEAS Y ABONOS Para el inicio del campeonato 2017/18 del Nacional B, desde el Club Villa Dálmine informaron que los valores de las entradas serán: $230 las Generales; $120 para Damas, Jubilados y Pensionados; y $60 para los Menores. Mientras que los Socios, como es habitual, ingresan sin cargo con la cuota al día. En tanto, el acceso a la platea tendrá los siguientes valores: $230 para los Socios; $460 para los No Socios; $340 para Damas, Jubilados y Pensionados; y $280 para los Menores. A su vez, desde la entidad Violeta también anunciaron que ya se puede adquirir el Abono a Platea para toda la temporada a un valor de $2.100 (solo para socios). Ayer se conoció la designación para el partido del sábado frente a Boca Unidos. Cada vez falta menos para el debut de Villa Dálmine en el campeonato del Nacional B 2017/18. Eso se advierte en las expectativas que van evidenciando sus simpatizantes y también en las informaciones que surgen estos días. Porque ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió las designaciones arbitrales de la primera fecha y, así, el Violeta ya sabe que el sábado, cuando reciba a Boca Unidos de Corrientes, el referee Nazareno Arasa será el encargado de hacer cumplir el reglamento en Mitre y Puccini desde las 15.30 horas. Este encuentro será uno de los cinco que se disputen el sábado, aunque la fecha arrancará en la noche del viernes cuando el Deportivo Morón de Walter Nicolás Otta visite a Los Andes y con el choque en Jujuy entre Gimnasia y Atlético Rafaela. Esta primera fecha del Nacional B no se jugará de manera íntegra este fin de semana, dado que el duelo entre Deportivo Riestra y Mitre de Santiago del Estero fue postergado por la solicitud presentada por el elenco de Bajo Flores, que terminó la pasada temporada el 3 de agosto, cuando se disputaron los minutos pendientes de su final frente a Comunicaciones. En cuanto a la preparación del equipo que conduce Felipe De la Riva, el plantel volverá a entrenar hoy en el predio Mis Marías de Loma Verde, mientras que los dos últimos ensayos los realizará en el estadio de Mitre y Puccini, donde el sábado comenzará con una nueva ilusión. SEGUNDA FECHA. Ayer, a su vez, trascendió también que por la segunda fecha de este campeonato del Nacional B, Villa Dálmine visitará a Quilmes el sábado 23 de septiembre a las 18 horas en un partido que será televisado. NACIONAL B – FECHA 1 VIERNES - 21.05 horas: Los Andes vs Deportivo Morón / Héctor Paletta - 21.05 horas: Gimnasia (J) vs Atlético Rafaela / Ariel Suárez SÁBADO - 15.05 horas: San Martín (T) vs Ferro / Ramiro López - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Boca Unidos / Nazareno Arasa - 15.30 horas: Almagro vs Brown de Adrogué / Luis Álvarez - 18.00 horas: Estudiantes (SL) vs All Boys / Sebastián Ranciglio - 20.30 horas: Santamarina vs Aldosivi / Yamil Possi DOMINGO - 15.00 horas: Juventud Unida (G) vs Flandria / Gerardo Méndez Cedro - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia / Pablo Dóvalo - 16.00 horas: Instituto vs Guillermo Brown (PM) / Bruno Bocca LUNES - 21.05 horas: Sarmiento (J) vs Quilmes / Mariano González Postergado: Deportivo Riestra vs Mitre (SdE)



EL ÁRBITRO ROSARINO DIRIGIRÁ POR PRIMERA VEZ A VILLA DÁLMINE.

#PróximoPartido | Se viene el debut. Villa Dálmine jugará como local el sábado desde las 15.30 horas frente a @ClubBocaUnidos. #VamosViola. pic.twitter.com/6dHukuXPQE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 12 de septiembre de 2017 #Árbitro | Nazareno Arasa dirigirá el partido frente a @ClubBocaUnidos, correspondiente a la 1° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/rHJyKpjBqy — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 12 de septiembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine ya tiene árbitro para su debut; Nazareno Arasa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: