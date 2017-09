La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Villa Dálmine: Las categorías Juveniles avanzaron a la Zona Campeonato







Con los cuatro puntos logrados ante Los Andes en los únicos dos partidos de la jornada que se pudieron completar el pasado sábado, los chicos del Violeta aseguraron el cuarto lugar de la Zona 1 en la Tabla General. Las divisiones juveniles de Villa Dálmine avanzaron a la Zona Campeonato del Torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y lo consiguieron a pesar de que no pudieron disputar todos los partidos correspondientes a la última fecha en la que se enfrentaron con Los Andes. Es que con los puntos que sumaron ante los Milrayitas en los dos partidos que se pudieron completar ya se garantizaron al menos el cuarto lugar de la Tabla General de su zona y de esa manera se clasificaron a la Zona Campeonato. Ante Los Andes, en el predio Héctor Fillopski apenas se pudo jugar un tiempo del partido de Cuarta División, porque a los 7 del complemento fue suspendió por la tormenta eléctrica que comenzó en nuestra ciudad. En tanto, las divisiones menores, que se presentaron como visitantes, pudieron tener más acción y completar dos encuentros. La Séptima igualó 1-1 con Los Andes con gol de Agustín Machado, mientras que la Octava División se impuso 2-0 gracias a los goles de Nahuel Núñez y Fabrizio Dis. La que no pudo completar su faena fue la Novena, que ganaba 2-0 con tantos de Renzo Umeres y Valentín Alegre cuando el partido se suspendió a los 20 minutos del segundo tiempo. Con estos resultados, los chicos del Violeta acumulan 87 unidades y le sacaron 10 de ventaja al quinto, Douglas Haig (77), al que sólo le restan tres partidos para completar esta fase inicial. Por eso, los juveniles de Villa Dálmine ya aseguraron su boleto al Octogonal de la Zona Campeonato. Las posiciones de la Tabla General de la Zona 1 quedaron de la siguiente manera: 1º) Argentinos Juniors, 175 puntos (69 PJ); 2º) Camioneros, 100 puntos (69 PJ); 3º) Nueva Chicago, 89 puntos (66 PJ); 4º) Villa Dálmine, 87 puntos (68 PJ); 5º) Douglas Haig, 77 puntos (69 PJ); 6º) Los Andes, 67 puntos (68 PJ); 7º) Almagro, 58 puntos (63 PJ). Mientras que en la Zona 2, los clasificados a la Zona Campeonato son: Ferro Carril Oeste, All Boys y Chacarita Juniors. Falta definir el último lugar entre Juventud Unida de Gualeguaychú o Flandria.

EL EMPATE DE LA SÉPTIMA Y LA VICTORIA DE LA OCTAVA LE ASEGURARON LA CLASIFICACIÓN A VILLA DÁLMINE (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE)

#Juveniles | Por la 14° Fecha del torneo, Villa Dálmine enfrentó a Los Andes. Toda la info de la jornada: https://t.co/LLu9xt6lkj pic.twitter.com/2DreUUX2EP — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 11 de septiembre de 2017

