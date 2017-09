La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/sep/2017 Rugby:

Ciudad de Campana no puede salir de la mala racha







Perdió 29-7 como visitante frente a Las Cañas y sumó su séptima caída en fila. Por la séptima fecha de la segunda rueda de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió el sábado como visitante por 29 a 7 frente a Las Cañas. De esta manera, el equipo Tricolor sufrió su séptima derrota consecutiva y todavía no ha podido ganar en la segunda rueda. Así no puede salir de la última posición con registro de apenas dos triunfos en 20 presentaciones. En esta oportunidad, los siete puntos del CCC fueron anotados en el primer tiempo mediante un try marcado por Nicolás Fernández y convertido por Juan Calvi. La formación del XV Tricolor fue la siguiente: Santiago Sautón, Didier Galeano, Nicolás Fernández; Leandro Francica, Andrés Moreno; Gabriel Pujol, Nicolás Toledo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Francisco Calvi; Facundo Cerda, Pablo Maza, Alexis Vélez, Franco Barco; y Nazareno Alaguibe. Completaron la plantilla: Leonardo Vega, Tomás Tourn, Leonardo Madalón, Mauro Fernández, Nahuel Toledo, Nicolás Aguilar, Juan Cruz Passerini, Franco Velázquez y Cristian Giles Delgui. Por la próxima fecha, Ciudad recibirá en su cancha de Chiclana y Luis Costa la visita de Areco Rugby. RESULTADOS 20ª FECHA: Mercedes RC 30-11 Tiro Federal (SP); San Andrés 57-0 San Marcos; Club Argentino 5-28 Los Cedros; El Retiro 45-23 San José; Varela Jr 17-14 Atlético y Progreso; Tigre RC 27-20 Areco Rugby; y Las Cañas 29-7 Ciudad de Campana. POSICIONES: 1) San Andrés, 86 puntos; 2) Areco Rugby, 68 puntos; 3) Varela Jr, 68 puntos; 4) El Retiro, 66 puntos; 5) Los Cedros, 66 puntos; 6) Atlético y Progreso, 59 puntos; 7) Las Cañas, 59 puntos; 8) Club Argentino, 48 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 44 puntos; 10) Mercedes RC, 30 puntos; 11) Tigre RC, 25 puntos; 12) San Marcos, 20 puntos; 13) San José, 16 puntos; 14) Ciudad de Campana, 14 puntos. PRÓXIMA FECHA: Atlético y Progreso vs Tigre RC; San José vs Varela Jr; Los Cedros vs El Retiro; San Marcos vs Club Argentino; Tiro Federal (SP) vs San Andrés; Las Cañas vs Mercedes RC; Ciudad de Campana vs Areco Rugby.

