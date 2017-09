P U B L I C



Desde las 15.30 en cancha de Deportivo Riestra se disputará este partido que fue suspendido el domingo por las intensas lluvias. Por la segunda fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Yupanqui en un partido que debía jugarse el domingo, pero que fue suspendido por las intensas lluvias del fin de semana. Por ello, recién hoy se verán las caras el Auriazul y el Trapero en cancha de Deportivo Riestra, desde las 15.30 horas y con arbitraje de Javier Del Barba. Para el equipo de nuestra ciudad será su segunda presentación de la temporada luego del empate 2-2 del debut ante Central Ballester. Y como la imagen que dejó el equipo de Carlos "Bocha" Hernández fue positiva en dicho encuentro, para hoy no se esperan grandes modificaciones en la formación titular, aunque el hecho de trasladar el encuentro a un día de semana podría generarle problemas al entrenador. La única variante confirmada es el retorno de Kevin Redondo, quien se perdió el debut porque debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Para Hernández, el regreso de Redondo es fundamental en el mediocampo, por su despliegue para la marca y porque le ofrece la posibilidad de liberar a Maximiliano Díaz para que éste juegue más cerca de Michel Bustamante. Entonces, Puerto Nuevo formaría esta tarde con Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel o Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo o Brian Aguirre, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. Por su parte, Yupanqui también llega a este encuentro luego de haber igualado en su debut (1-1 frente a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers). El DT Pablo Lambermont no confirmó la alineación, pero presentaría a Darío Aleman; Ezequiel Gayoso, Leandro Barroso, Maximiliano Negrette, Iván Pavón; Nicolás Fabero, Oscar Peñalba, Mauro Comisso, Alejandro Viotti; Maximiliano Maciel y Cristian Bruno. SEGUNDA FECHA. Esta segunda jornada de la Primera D se puso en marcha el sábado con dos encuentros. Atlas igualó 1-1 como local frente a Lugano, mientras que Liniers sorprendió 2-0 a Argentino en Rosario. La actividad continuó el martes con tres encuentros: Claypole 0-1 Argentino de Merlo; Centro Español 0-0 Victoriano Arenas; y Real Pilar 1-1 Juventud Unida. Hoy, además de Yupanqui vs Puerto Nuevo, también jugarán: Deportivo Paraguayo vs General Lamadrid; y Central Ballester vs Muñiz.

COMO LOCAL, EL AURIAZUL IGUALÓ 2-2 CON CENTRAL BALLESTER EN SU DEBUT.



Primera D:

Puerto Nuevo visita esta tarde a Yupanqui

