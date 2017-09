Hoy jueves habrá algunas nubes y neblinas temprano en la mañana, tendiendo luego a despejarse. La humedad será alta a la mañana y disminuirá por la tarde, consecuencia de la instalación de una brisa moderada del Sudoeste. Si bien refrescará a partir de la noche, durante la tarde estará agradable, con unos 22 grados de temperatura previstos. La situación meteorológica muestra la formación de una zona de baja presión sobre un frente estacionario que se ubicada en la provincia de Entre Ríos. Eso forzará a alejar a dicho frente hacia el sur de Brasil y permitirá el ingreso de altas presiones, acompañadas de viento del Sudoeste, que serán más secos. Temprano, no obstante, la humedad remanente podría originar neblinas en los alrededores de nuestra ciudad. Durante el día el cielo se despejará y estará agradable, tornándose muy fresco con la llegada de la noche. Mañana viernes llegará más aire frío y el día ya no será tan primaveral como hoy: apenas 15 grados es la máxima prevista. El aire frío llegará con nubosidad y el tiempo se volverá inestable. No habría que descartar algunas lluvias ligeras y aisladas, que se darían hacia el mediodía. El sábado habrá sol y nubes, con una mañana fría y una tarde fresca. Soplará una brisa suave del Este y, en general, el día podrá ser aprovechado para actividades al aire libre. El domingo el cielo lucirá despejado hasta el mediodía y luego aparecerán algunas nubes de evolución variable. Subirá levemente la temperatura, con un amanecer muy fresco y una tarde templada. El lunes el tiempo será bueno y subirá un poco más la temperatura: llegará a los 22 grados en horas de la tarde. Pronósticos Hoy, jueves 14: hay probabilidad de neblinas matinales. El cielo variará de parcialmente nublado a despejado. Estará fresco la mañana y templado por la tarde, con 10 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Sur y cambiará a moderado del Sudoeste. Mañana, viernes 15: el cielo estará mayormente nublado y el tiempo inestable. Hay probabilidad de algunas lluvias débiles y aisladas. Refrescará, con 9 grados de mínima y 15 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste. Sábado 16: la nubosidad será variable. Hará frío al amanecer y estará fresco por la tarde: 8 y 17 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará débil del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Un jueves de Sol y algunas nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

