Denuncian intereses privados en un pedido de informes de Frente para la Victoria

El Secretario General del SUPA Campana, Gustavo Rodríguez, aseguró que el nitrato de amonio descargado en Euroamérica con destino a la petroquímica Bunge no es explosivo. El producto antes era descargado en una terminal de Lima. Bajo el título "HCD: Piden informes por la descarga y el transporte en nuestra ciudad de un peligroso producto explosivo", en nuestra edición del martes publicamos una información distribuida por el bloque de concejales PJ-FPV en la que tanto los doctores Adrián Rey como Félix Reynoso alertaban sobre los peligros para la salud que suponen el contacto con el nitrato de amonio. "La sola propagación del producto causa peligro para los humanos, ya que si se inhala puede ocasionar tos, dolor de cabeza y de garganta. Si se consume puede derivar en dolor abdominal, labios y uñas azuladas, piel azulada, convulsiones, diarrea, vértigo, vómitos y debilidad", informaron, además de señalar la naturaleza explosiva del material. "Las 7.000 toneladas de Nitrato de Amonio que se descargaron en el puerto de Euroamérica, se trasladaron a la empresa Bunge en más de 25 camiones que atravesaron todo el casco urbano de nuestra ciudad, por la única salida posible a través de la Av. Yrigoyen y 6 de Julio", señaló el Presidente del bloque, Luis Chesini, quien expresó su preocupación al recibir varios reclamos de vecinos por la descarga de este elemento en nuestra ciudad. Entrevistado por Carlos Riedel, del portal "Enlace Crítíco", el Secretario General del SUPA Campana, Gustavo Rodríguez, aclaró que el Nitrato de Amonio que es explosivo y de hecho es utilizado por Fabricaciones Militares es el "no estabilizado"; mientras que el que se utiliza para fertilizantes y fue descargado en Euroamérica, es el Nitrato de Amonio "estabilizado", y por lo tanto, no explosivo. El gremialista también agregó: "Hay algunas consideraciones que hacen los concejales que además son profesionales de la salud, pero hasta la fecha nuestros trabajadores no tienen los síntomas que ellos manifiestan. Y si así pasara, seguramente seríamos los primeros en reclamar". A continuación, Rodríguez manifestó su sorpresa con la nota periodística y por el Pedido de Informes cuando el mismo cargamento transitaba las calles de Campana mientras la gestión municipal estaba en manos del mismo color político que los concejales mencionados. "A lo que nosotros nos llama la atención –dijo- es que este mismo producto ya se descargó en Campana durante la gestión del Frente para la Victoria, y son del mismo color político los concejales que realizan el pedido de informes al Ejecutivo actual. Eso nos preocupa porque los compañeros del Frente para la Victoria no se acordaron que se había descargado este mismo producto años atrás, durante su gestión. No entendemos por qué ahora la preocupación ni tampoco el titular de "peligroso explosivo". No es un cargamento cotidiano porque hace 5 o 6 años, dejó de hacerse en Campana porque obviamente esto es comercio, y los clientes siempre buscan los mejores costos. Se fue este producto de éste puerto, y terminó en Lima". Luego, Rodríguez agregó: "Ahora la terminal Euroamérica logró que este producto vuelva a descargarse en Campana, con lo cual ahora se dará con más frecuencia al menos que algunos se asusten demasiado y nos jueguen una mala pasada en cuanto a lo laboral. Porque lo que hay que entender es que esta descarga de este producto en Campana lo que está generando es trabajo, que es lo que nosotros siempre defendemos (…) Hace varios años que venimos transitando el gremialismo y sabemos cómo es. Sabemos los intereses económicos que hay detrás también, indudablemente, porque acá hay intereses económicos que seguramente están fogoneando al interés político para que intervenga. Al menos nosotros creemos eso". "¿No le resulta sospechoso que (el pedido de informes y la gacetilla de prensa) justamente venga del bloque del Frente para la Victoria?", preguntó el periodista al líder portuario. "Sospechoso… Si yo analizo los últimos años, y las relaciones político-empresarias que tienen algunas personas, yo te diría que no es sospechoso: es natural. Como no quiero pensar mal, quiero creer que fue un hecho inoportuno, por llamarlo de alguna forma. Pero si yo me remito a lo que nos ha demostrado el tiempo en estos últimos años, te diría que esto es natural. Esto no tiene otra adjetivación, ninguna otra cuestión, ni otro contexto. Es natural, por las relaciones comerciales y privadas entre particulares y políticos", concluyó Rodríguez.

Gustavo Rodríguez: "Acá hay intereses económicos que seguramente están fogoneando al interés político para que intervenga" (Foto de archivo).



Denuncian intereses privados en un pedido de informes de Frente para la Victoria

