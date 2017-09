Si bien se presentaron como testigos, son parte de los ocho agentes que están en la mira. En tanto, siguieron las tareas de rastrillaje en el río, a cargo de la Policía Federal y Prefectura Naval. Cuatro gendarmes prestaron este miércoles declaración testimonial ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y señalaron que no vieron a ningún efectivo de la fuerza tirar piedras contra los manifestantes durante el operativo de desalojo de la ruta 40 el pasado 1 de agosto, cuando se vio por última vez a Santiago Maldonado. El magistrado continuó con la ronda de declaraciones que se extenderá hasta el próximo lunes y está previsto que otros 16 uniformados también presten testimonio. Luego de que se conociera una agresión con piedras de parte del uniformado Neri Robledo hacia uno de los manifestantes en el predio de la comunidad mapuche Pu Lof, Otrant escuchó a los gendarmes Hugo Díaz, Daniel Gómez, Orlando Yucra y Juan Prieto, que dijeron no haber visto esa situación. De los cuatros, Gómez fue el que más cerca estuvo del desalojo y relató que ese día manifestantes "encapuchados" cruzaron el río Chubut. En tanto, continuaron las tareas de rastrillaje en el río, a cargo de personal de Policía Federal y Prefectura Naval, que debe examinar un total de 800 kilómetros de cauce. Según publicó el diario Clarín, este miércoles hubo un operativo en un terreno ubicado a 16 kilómetros de la comunidad mapuche de Pu Lof, a raíz de un movimiento extraño de tierra. En la puerta del Juzgado de Esquel, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, detalló que se presentaron cuatro gendarmes "que tuvieron diferente participación en los procedimientos". "Hay declaraciones programadas hasta el día lunes, incluso el sábado", manifestó el funcionario nacional, quien precisó que "cerca de 16 personas más" brindarán su testimonio ante Otranto.

JUAN PRIETO, UNO DE LOS GENDARMES QUE DECLARÓ AYER, ESPERA EN EL JUZGADO FEDERAL DE ESQUEL (FOTO: DIARIO CLARIN).



Caso Maldonado:

Declararon cuatro gendarmes más y aseguraron que no vieron a ningún efectivo tirar piedras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: