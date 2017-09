Cuando las voces golpean mis recuerdos, aparece la repentina turbulencia estudiantil. Los pasos presurosos hacia la Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa, acompañadas de grupos igualitarios, sensaciones compartidas a diario. El cúmulo de ideas agolpadas en los salones tratando de despertar a tiempo. Las clases, cuyos profesores aparecían como figuras agrandadas elocuentes en sabiduría. Los mirábamos como sabios, asombrados por sus explicaciones. Quien no recuerda a la Sra. de Badano, profesora de Geografía. Recorríamos el mundo en un mapa mural. Europa, sus ríos, sus montañas. Era difícil retener tantos conceptos. La Sra. Ema García en Castellano; los verbos irregulares, aún no los aprendí bien. La Srta Scarpatti en Didáctica. La Srta. Anita Verdier de Traveerso, con su coqueta "presentación". Mis preceptoras tan cálidas, consecuentes, como la Sra. de Calvo y Susana Morales. La profe de Música Sra. de Barbero tan especial. Tantos miedos, los exámenes sorpresa. Francés con la Srta. Marquehose: Bon jour Mercier. La copa de leche en los recreos portada encarritos que llevaban alumnos de grados superiores. Nosotras esperábamos ansiosas para verlos. Nuestras miradas no se perdían aquellos chicos tan buen mozos despertando a veces un suspiro adolescente, o una noche sin sueño. Estudiante, estudiante, importancia de la época enque todos no podían acceder. Nuestros padres desde su esfuerzo acompañando ese trayecto tan importante. No lers podíamos fallar. Yo iba junto a otras compañeras a la Biblioteca Pública, con el propósito de recopilar datos de estudio y los copiábamos a mano. Horas en la Biblioteca buscando temas, esa era la posibilidad de aprender mas junto a la compañía y orientación de la bibliotecaria Sra. de Herrero, que fue una institución para aquel entonces. También concurrían compañeros de Escobar, Lima, Zárate, ya que la Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa era muy importante en la zona. Cuando cierro mis ojos aparecen las voces, las risas, los silencios y las pérdidas de algunos de mis compañeros que ya han marchado. Todo es un combo, percibiendo el trayecto ancestral del universo, que nos convoca a seguir con solo recordar, mi memoria se transforma en la estudiantina de guardapolvo blanco cartera de cuero negra y manuscritos grabados en el cartel de mi vida. Norma B. Morvillo

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Escuela Normal:

Promoción 1958 Estudiantina

Por Norma B. Morvillo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: