La Escuela Normal, emblema de nuestra ciudad, cumple hoy 100 años de vida. "El sueño de un pueblo" avanzó hasta convertirse en una Unidad Académica con cuatro niveles de enseñanza. El acto protocolar por este nuevo aniversario comenzará a las 10 de la mañana. A cien años de su creación, hoy sus instalaciones albergan una Unidad Académica con cuatro niveles de enseñanza: inicial, primario, secundario y terciario. Las reflexiones de su actual directora.

Hace nueve años que Sandra Filipelli conduce los destinos de la Unidad Académica que contiene el edificio de la Escuela Normal de Campana. Hoy se festejan los 100 años su creación, pero lo cierto es que el "normalismo" como concepción pedagógica, ya no existe: para tener un título docente, hay que cursar estudios terciarios.

Sin embargo, Filipelli asegura que los 100 años no han sido en vano, y que a lo largo del año han tenido un singular impacto tanto en ex alumnos y ex profesores; como en aquellos alumnos que actualmente cursan el secundario: "Son chicos, y ciertas cosas no pueden verlas en perspectiva, pero creo que se dan cuenta que son herederos de una historia y una trayectoria".

Esa herencia y esa trayectoria también han gestado una mística que perdura en el tiempo donde ya no existen los guardapolvos blancos, las corbatas, o el cabello recogido, por ejemplo, e incluso ha cambiado el diseño curricular. La mística está dada por el edificio en sí mismo: han pasado más de 60 años de su inauguración y sigue siendo la estructura arquitectónica pública más importante de la ciudad, pero también, esa mística es alimentada por su personal docente que, en su gran mayoría, está conformado por ex alumnos de la institución. Incluyendo a la misma Filipelli. "Creo que eso es un valor agregado y un factor diferenciador. Porque en mayor o en menor medida, hablamos de docentes que están agradecidos a la escuela que los formó y ahora los recibe como formadores. Trabajar aquí, es como devolverle a la escuela lo que la escuela hizo por nosotros. Eso es muy fuerte, porque estás en contacto con tus raíces todos los días. Quieras o no, eso se transfiere".

Y hablando de raíces, a Filipelli se le infla el pecho de orgullo cuando recuerda, por ejemplo, que se preparó todo un verano para poder rendir el "bravísimo" examen de ingreso al secundario de "la Normal", en los ’80. Y obtuvo la tercera mejor nota. O se le humedecen los ojos cuando recuerda a la profesora Susana Fara. "Por su excelencia, por su forma de ser, por su humanidad, y por su profesionalismo. Fue mi docente en Educación Física y siempre nos contuvo, nos enseñó, el deporte y a ser gente. La recuerdo con un enorme orgullo. Fue mi profesora. Me enseñó y estuvo conmigo paso a paso en mi secundaria. Aprendí de ella a ser profesora y a ser buena educadora".

Julieta Carabajal está cursando el 6to. año de Ciencias Sociales, y si bien no hizo todo el secundario en la Normal, se destaca por su integración y sus ganas de colaborar con el día a día de la institución desde el Centro de Estudiantes que está en formación. Explica que su adaptación no le fue fácil: "El tremendo edificio, el tamaño de las aulas, la cantidad de chicos en los recreos… para mí la Escuela Normal es como una ciudad dentro de la ciudad". Le faltan pocos meses para que recibirse, pero ya sabe qué quiere ser: primero hará un año de Guardavidas. Y con ese oficio, piensa ayudar a financiarse la carrera de Profesora de Educación Física. La adolescente tiene varias ideas claras, y a su manera, explica por qué "la Normal" seguirá marcando a fuego a quienes pasen por sus aulas: "Antes no prestaba atención. Pero ahora puedo ver que los profes y los directivos se preocupan por nosotros. No sé… pasa algo y están ahí para ayudarte. Hay una buena relación, podés contar con ellos. Me encariñé. Voy a extrañar ésta a escuela".



EL INGRESO A LA ESCUELA, SOBRE AVENIDA VARELA, FUE ACONDICIONADO CON TIRANTES QUE CONMEMORAN ESTE 100º ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN.





EL ACTUAL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL EDUARDO COSTA FUE INAUGURADO EN 1953. LA PIEDRA FUNDAMENTAL HABÍA SIDO COLOCADA EN 1943.





"TRABAJAR AQUÍ, ES COMO DEVOLVERLE A LA ESCUELA LO QUE LA ESCUELA HIZO POR NOSOTROS", ASEGURA SANDRA FILIPELLI, DIRECTORA DE LA UA.





“PARA MÍ LA ESCUELA NORMAL ES COMO UNA CIUDAD DENTRO DE LA CIUDAD", DICE JULIETA CARABAJAL, QUIEN ESTÁ CURSANDO 6º AÑO DE CIENCIAS SOCIALES.

Felices 100 años Escuela Normal Eduardo Costa! 1917-2017 Emotivo acto! Felicitaciones!!!! Educar es un verdadero acto de amor! pic.twitter.com/Y2JxMErl2F — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 15 de septiembre de 2017

#Ahora hace uso de la palabra el Prof. Miguel Paleo, en el marco del Centenario de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa pic.twitter.com/1J5O5dxU9a — Fernando Andrioli (@frandrioli) 15 de septiembre de 2017

El intendente hace entrega de un obsequio para la Escuela Normal Eduardo Costa. #100Años pic.twitter.com/k6EgIfyuYP — MunicipalidadCampana (@campanagov) 15 de septiembre de 2017

#Ahora los festejos de los 100 años de la Escuela Normal Dr Eduardo Costa pic.twitter.com/3Rd9jAVJ5R — Fernando Andrioli (@frandrioli) 15 de septiembre de 2017