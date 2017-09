El Frente Un País quiere impugnar la lista de Unidad Ciudadana en Campana

Juan Ghione y Marcos Colella se plegaron a una presentación judicial a nivel provincial para que la Cámara Electoral revea, entre otras, el armado de la lista encabeza por Rubén Romano ya que, aseguran, viola lo reglamentado por la Ley de Paridad, que establece la alternancia hombre-mujer / mujer-hombre en todas las candidaturas. Tras una Resolución de la Junta Electoral Provincial, varias listas para las Elecciones Generales de octubre han quedado conformadas en contra de lo establecido por la Ley de Paridad, es decir que no se respeta la alternancia mujer-hombre o hombre-mujer que establece la norma. Por este motivo, desde el frente Un País han solicitado a la Cámara Electoral que se revea el armado de las listas. "La Ley de Paridad ha significado un avance histórico en materia de igualdad de género, nos sorprende y creemos que es inadmisible que una simple resolución permita que desaparezcan derechos", comentó Juan Ghione. El candidato a concejal señaló que "así sucede en nuestra ciudad con la lista de Unidad Ciudadana, que no respeta la paridad". "Es por eso que desde nuestro frente, junto a Malena Galmarini y Micaela Ferraro, hemos generado su impugnación y solicitado a la Cámara que se revea su armado", adelantó Ghione. Por su parte, el concejal Colella aseguró que "la lista local de Unidad Ciudadana viola la Ley de Paridad" y que no se puede permitir "que el derecho de las mujeres se ubique por debajo de los caprichos electorales de los partidos". "Somos los partidos políticos quienes tenemos que adaptarnos a lo que establece la Ley, y no adaptar la Ley a las conveniencias de la rosca política", sostuvo el edil. Desde Un País manifiestan que "para ver la gravedad de este tema, es importante entender que desestimar la paridad implica hacer oídos sordos a la situación de desigualdad que viven las mujeres en nuestro país". "Las redes de cuidado y las tareas domésticas siguen siendo casi en exclusiva responsabilidad de las mujeres, cobran menos que los hombres por igual tarea y tienen las tasas de desempleo más altas. Apelamos a la revisión de la resolución y pedimos que se deje sin efecto, porque es la manera de comenzar a garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y ser libres", expresó Ghione. "Si todos cumplimos con la Ley, ¿por qué algunos podrían no hacerlo? Esperamos que se reordenen las listas, que los respectivos partidos repiensen la conformación de las mismas y le den a sus mujeres el lugar que les corresponde", finalizó.

El Frente Un País quiere impugnar la lista de Unidad Ciudadana en Campana

