Radio City transmite el acto por los 100 años de la Escuela Normal

A partir de las 10 horas estará siguiendo en directo el acto protocolar. FM Radio City Campana (91.7 Mhz) anunció que hoy transmitirá el acto protocolar por el 100º aniversario de la Escuela Normal "Eduardo Costa". "Nuestra emisora, siempre presente en los eventos importantes de nuestra comunidad, estará en directo desde el acto oficial que se desarrollará a partir de las 10 horas en el gimnasio de la histórica institución educativa de la que muchos hemos egresado y compartido horas entrañables de nuestras vidas", comentaron desde Radio City. "Será una forma de adherirse a los festejos que dicha transmisión pueda ser seguida por ex profesores y ex alumnos que no puedan concurrir al acto que además llegará en directo por internet a todo el mundo desde la web www.radiocitycampana.com y también a través de www.03489citynoticias.com.ar Al frente de la transmisión estará el periodista Ricardo Stecconi, ex alumno de la Escuela Normal, egresado de la Promoción 1979. "Por la magnitud del evento, será un día muy especial y nosotros tendremos la oportunidad de compartir la palabra de sus protagonistas", cierra la invitación de la emisora.

