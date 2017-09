Las tareas se desarrollan en Río Luján, Alto Los Cardales, El Bosque, Santa Brígida, Las Lomadas, Monte Verde, Parque Natura, San Jorge y Las Leñas en un día determinado para cada barrio. La Municipalidad de Campana dio a conocer el cronograma pautado para el retiro de montículos verdes y residuos depositados en la vía pública correspondiente a la zona de las rutas 4 y 6 para septiembre y octubre. Las tareas, que son coordinadas por las áreas de Medio Ambiente y Servicios Públicos, buscan mejorar la higiene de toda la ciudad. Según informaron, los trabajos se desarrollarán en un día determinado para cada barrio. A raíz de ello, se requiere a los vecinos ser prudentes al depositar sus residuos en la vía pública y respetar las siguientes fechas programadas: - RÍO LUJÁN: lunes 2 y viernes 13 de octubre - ALTO LOS CARDALES: miércoles 4 de octubre - EL BOSQUE: viernes 29 de septiembre y martes 10 de octubre - SANTA BRÍGIDA: lunes 18 de septiembre y jueves 12 de octubre - LAS LOMADAS: miércoles 27 de septiembre y martes 17 de octubre - MONTE VERDE: miércoles 13 de septiembre y lunes 23 de octubre - PARQUE NATURA: jueves 26 de octubre - SAN JORGE: jueves 21 de septiembre - LAS LEÑAS: lunes 25 de septiembre Asimismo, se comunica que este cronograma puede alterarse circunstancialmente en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables. Se informa a los vecinos que la Ordenanza Municipal Nº2352/88, establece en su Artículo 1º inciso 38 la obligatoriedad de cada vecino frentista de Campana, de mantener las veredas en perfecto estado de tránsito y limpias, libres de malezas y/u obstáculos. También se reitera que el pasto debe colocarse en bolsa para su retiro y que la cantidad de ramas depositadas en la vía pública no debe superar 1m2. Finalmente, se recuerda que a partir de este mes no hay más poda.

Personal municipal trabaja en la recolección según un cronograma establecido.





Las tareas se realizan en un día determinado para cada barrio.



Informan el cronograma de retiro de montículos verdes en la zona de las rutas 4 y 6

