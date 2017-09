La Primera Damas del Campana Boat Club no pudo medirse ante San Cirano "B". Sólo jugaron la Novena, Octava y Séptima División. Mañana sábado se disputará la quinta fecha, en la que el CBC estará enfrentando a Pueyrredón en Benavídez. Las lluvias y tormentas del fin de semana impidieron que se dispute la cuarta fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. De esta manera, la Primera Damas del Campana Boat Club no pudo jugar ante San Cirano "B" tal como estaba programado. Por las condiciones climáticas sólo pudieron desarrollarse los encuentros de las tres categorías más chicas, que terminaron todos con victorias para el CBC: -Novena División: victoria 6-1 con goles de Abril Borghetti (2) y Milagros Gil (2). -Octava División: triunfo 7-2 con goles Dana Corazzini Notari (2), Azul Ale, Milagros Cerutti, Agustina González, Juana Jaurena y Simona Mocchuitti. -Séptima División: victoria 7-1 con tantos de María Luz Balerio Echeverría (2), Miranda Carchini, Agustina García, Azul Montero, Valentina Núñez, y Martina Pons. Posteriormente, apenas llegados a la cancha "Héctor Tallón" los referees de la Asociación Argentina decidieron suspender los partidos de Intermedia y Primera División (también se habían postergado los de Quinta y Sexta), que serán reprogramados para octubre, mes en el que solo hay programadas dos fechas. En tanto, este sábado se jugará la quinta fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F". Campana Boat Club deberá viajar a Benavidez para enfrentar a Pueyrredón (una victoria y dos empates en tres partidos). La jornada se completará con los siguientes encuentros: Santa Bárbara "D" vs. Liceo Militar "B"; San Cirano "B" vs. San Isidro Club "C"; Almafuerte vs. Los Andes; Belgrano Athletic Club "C" vs. Pucará "C"; y Belgrano Day School vs. Club Universitario de Buenos Aires "B".

EL CBC BUSCARÁ MAÑANA SU PRIMERA VICTORIA DE LA SEGUNDA FASE.



Hóckey sobre Césped:

La lluvia impidió jugar la cuarta fecha de la Reubicación ”E-F”

