HOY ARRANCA EL TORNEO Con dos partidos comenzará esta noche el campeonato 2017/18 del Nacional B. Desde las 21.05, con transmisión de TyC Sports, el Deportivo Morón de Walter Nicolás Otta visitará a Los Andes en Lomas de Zamora en lo que marcará el regreso del Gallito a la categoría después de 17 años. En tanto, a partir de las 21.30 jugarán Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela en el Norte de nuestro país. El Violeta realizará esta tarde en su estadio el último entrenamiento antes del debut en el campeonato. Leandro Sapetti no llega, por lo que Marcos Martinich será el lateral por izquierda. La duda es Nicolás Sánchez o Federico Recalde. Horas, tan solo horas le restan a Villa Dálmine para su primera presentación en el campeonato 2017/18 del Nacional B, pautada para mañana sábado 15.30 en el estadio de Mitre y Puccini frente a Boca Unidos de Corrientes. Así, camino al debut, al plantel Violeta sólo le resta un entrenamiento previo: el que realizará hoy por la tarde, seguramente para ajustar detalles en cuanto a las pelotas paradas, tanto a favor como en contra. Es que ayer por la mañana, en el estadio, el entrenador Felipe De la Riva realizó el último ensayo futbolístico, el cual dejó ya una certeza: que Leandro Sapetti (está recuperándose de una molestia en la rodilla) no será de la partida y que Marcos Martinich (el último refuerzo en sumarse al plantel) ocupará el lateral izquierdo. En tanto, la duda sigue estando en torno a la presencia de Nicolás Sánchez. El enganche fue titular en la mayoría de los amistosos, pero una contractura lo marginó del encuentro con Flandria y lo tuvo realizando trabajos diferenciados durante los últimos días. Ante el Canario, su reemplazante fue Federico Recalde, quien compartió el centro del mediocampo con Gonzalo Papa. Así, si el cuerpo técnico considera que Sánchez está para jugar de arranque, seguramente será el titular. Si no, Recalde sería el inicial y "Cuca" podría ser una alternativa desde el banco de suplentes. Entonces, la probable formación Violeta sería: Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Recalde o Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Otro jugador que llegaba a esta semana con molestias físicas, pero que ayer se movió junto al resto de sus compañeros es Juan Manuel Mazzocchi, quien a pesar de no jugar ni ante Almagro ni frente a Flandria estaría en el banco de suplentes ante Boca Unidos. BOCA UNIDOS LLEGA A CAMPANA. El plantel de Boca Unidos llegará hoy a nuestra ciudad, donde quedara concentrado a la espera del partido de mañana. Por eso, el DT Christian Bassedas ya definió a los convocados: los arqueros Hilario Navarro y Arnaldo Giménez; los defensoresoco Rolando Ricardone, Ariel Morales, Ricardo Martínez, Leonardo Baroni, Fernando Ailoco y Germán Rodríguez Rojas; los volantes Mario Bolatti, Osmar Ferreyra, Diego Sosa, Ataliva Schweizer, Diego Sánchez Paredes y Ramiro Maldonado; y los delanteros Julio César Cáceres, Ignacio Valsangiacomo, Gonzalo Ríos y Germán Herrera. Quien no figura entre los convocados del elenco correntino es el centrodelantero Pablo Vegetti, última incorporación que sumó el plantel dirigido por Bassedas.

PABLO BURZIO ASOMA COMO EL ÚNICO JUGADOR DE VILLA DÁLMINE QUE SEGUIRÍA COMO TITULAR RESPECTO AL FINAL DE LA PASADA TEMPORADA.

#PróximoPartido | Se viene el debut. Villa Dálmine jugará como local el sábado desde las 15.30 horas frente a @ClubBocaUnidos. #VamosViola. pic.twitter.com/6dHukuXPQE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 12 de septiembre de 2017

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a Boca Unidos

