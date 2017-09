AGUILA, BUSTAMANTE Y MACINTYRE SE UNEN A RODRÍGUEZ EN EL FESTEJO DEL GOL.

En cancha de Deportivo Riestra terminó 1-1 y sumó su segundo empate en el inicio del campeonato. El gol lo marcó Nicolás Rodríguez, a quien le anularon otro. El domingo, el Auriazul recibe a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha. En un período de formación y todavía buscando su mejor versión futbolística, Puerto Nuevo dio otro paso positivo ayer en cancha de Deportivo Riestra, donde igualó 1-1 como visitante con Yupanqui por la segunda fecha del campeonato de la Primera D. Fue un encuentro que para el Auriazul arrancó mal, porque quedó en desventaja a los 3 minutos, pero los dirigidos por Carlos Hernández no cayeron en la desesperación y, sin apartarse de su plan de juego, llegaron al empate en dos ocasiones en ese primer tiempo, porque el primero de los goles que marcó Nicolás Rodríguez fue anulado por un offside que no pareció. Después, ante un equipo con jugadores experimentados y de buen pie, el elenco de nuestra ciudad mostró solidez más allá de algunos desacoples y estuvo cerca de adelantarse en el marcador en el complemento, cuando contó con las mejores opciones de gol. Así, en el balance general, Puerto Nuevo sumó un punto interesante que podría cobrar mayor valor si el domingo, cuando reciba a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha, logra su primera victoria de la temporada. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Carlos Hernández realizó una única variante respecto al debut: el regreso de Kevin Redondo en lugar de Gustavo Roldán, lo que le permitió jugar más suelto a Maximiliano Díaz, pasando Pablo Sosa como volante por la izquierda. Pero no comenzó bien el partido para Puerto Nuevo, porque sobre los 3 minutos, Viotti desbordó a MacIntyre y envió un centró que aprovechó Maciel en la segunda oportunidad, favorecido luego que su primer intento diera en el poste derecho de Ponce De León. Entonces, el Portuario debió asumir rápidamente mayores responsabilidades en el juego. Y no lo hizo mal. De hecho, a los 8 minutos ya estuvo muy cerca del empate, luego de un córner que ejecutó Sosa y que ganó en lo alto MacIntyre, cuyo cabezazo fue salvado por una gran reacción del arquero Aleman. En esos minutos iniciales ya se vislumbraba que la intención del Auriazul era jugar corto con Díaz, Sosa y Bustamante (que aprovechaban el buen estado del campo de juego) y profundizar con el pivoteo de Águila y la potencia de Rodríguez por derecha. Incluso, a los 12 minutos, un pelotazo cruzado en busca del volante externo por derecha derivaría en un gran gol de Rodríguez (con el control eludió al arquero y después definió), anulado por la asistente Analía Fernández Caballero, quien le marcó offside a Rodríguez. Por su parte, Yupanqui era más directo para profundizar, especialmente con Pavón y Viotti por izquierda, quienes siempre buscaron asistir a los experimentados Maciel y Bruno, la inquietante dupla de ataque Trapero. Y en ese trámite, a los 21 llegó la igualdad. Sosa recuperó metido en su campo sobre la izquierda y desde allí sacó un largo pelotazo cruzado para Rodríguez. El lateral Pavón cerró correctamente, pero falló cuando quiso tocar atrás con Aleman, lo que fue aprovechado por Rodríguez, quien escapó solo y definió con un preciso remate cruzado para establecer el 1-1. Cuatro minutos después, MacIntyre trepó por derecha y a pura pontencia consiguió una falta en el borde del área, casi sobre la línea final. En la ejecución, Águila buscó el segundo palo, donde entre Aleman y el defensor Barroso despejaron el peligro sobre la línea ante el acecho de los jugadores Auriazules. Después de esa acción, el equipo de nuestra ciudad perdió presencia en el campo de juego y Yupanqui se fue haciendo dueño del balón, manejándolo con prolijidad. Así, aprovechando algunos desacoples de Puerto Nuevo al momento de tomar las marcas y ocupar los espacios, el local creció y merodeó con peligro el área de Ponce De León. Los de "Bocha" Hernández encontraron respiro cuando Sosa se hacía del balón y generaba algunas faltas en terreno ajeno, asumiendo mayor responsabilidad en el manejo porque Bustamante fue bien absorbido por la marca. Entonces, lo más peligroso de ese tramo final del primer tiempo fue un remate de Fabero que terminó en el techo del arco de Ponce De León y un tiro libre de Maciel que encontró una buena respuesta del portero Auriazul. Y en la última de la primera mitad, un despeje muy alto y largo de Robles encontró habilitado a Águila, quien no pudo controlar el balón cuando quedaba solo con el arquero Aleman. En el segundo tiempo, sin cambios, Puerto Nuevo comenzó mejor. Y rápidamente, en un avance con muchos pases cortos, una falta sobre Sosa en el borde del área le dio una gran oportunidad. El encargado de ejecutar fue Águila, quien sacó un potente remate contra el palo de Aleman, quien debió esforzarse para desviar la pelota por sobre el travesaño. Y de ese córner llegó otra chance clara para el Auriazul, porque el centro de Sosa encontró en el segundo palo a MacIntyre, quien cabeceó cruzado y abajo, obligando a otra gran respuesta de Aleman, que volvió a enviar al córner el balón arrojándose contra su derecha. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad perdió ese envión inicial y cayó en algunas infracciones que le permitieron a Yupanqui disponer de opciones para meter la pelota en el área de Ponce De León, aunque sin mayor peligro. Por eso, recién a los 21 volvió a aparecer una chance clara de gol. Y fue para Puerto Nuevo, luego que Águila le ganara a Negrette para quedar mano a mano con el arquero. Pero como el achique de Aleman fue muy rápido, no le dio espacio al juvenil y logró obstruir su definición. Cuatro minutos después, a los 25, Bustamante condujo la ofensiva del Auriazul y habilitó a Rodríguez, quien desde la derecha probó con un violento remate que se le fue alto. Fue, quizás, la última oportunidad de gol que ofreció el encuentro. Porque en los 20 minutos finales, con los cambios y el desgaste físico, el partido fue cayendo en un pozo y ya casi no entregó emociones. Por eso, el pitazo final de Del Barba encontró conformidad de ambos lados. SÍNTESIS DEL PARTIDO YUPANQUI (1): Darío Aleman; Ezequiel Gayoso, Leandro Barroso, Maximiliano Negrette, Iván Pavón; Nicolás Fabero, Oscar Peñalba, Mauro Comisso, Alejandro Viotti; Maximiliano Maciel y Cristian Bruno. DT: Pablo Lambermont. SUPLENTES: Ezequiel Bacher, Alejandro Álvarez, Federico Ayala, Germán Arias, Marcelo González Suluaga, Eduardo Paré y Agustín Lambermont. PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Luis Ibarra, Octavio Ábalos, Matías Mendoza, Alexis Merlo y Gustavo Roldán. GOLES: PT 3m Maximiliano Maciel (Y) y 21m Nicolás Rodríguez (PN). CAMBIOS: ST 17m Arias x Comisso (Y); 28m Paré x Viotti (Y); 40m Roldán x Rodríguez (PN) y González Suluaga x Bruno (Y). AMONESTADOS: Peñalba y Arias (Y); Redondo y Robles (PN). CANCHA: Deportivo Riestra (local Yupanqui). ARBITRO: Javier Del Barba. ASISTENTES: Jorge Hoyos y Analía Fernández Caballero.

NICOLAS RODRÍGUEZ MARCÓ EL EMPATE CON ESTE REMATE CRUZADO.





NICOLÁS RODRÍGUEZ APROVECHÓ EN EL PRIMER TIEMPO LOS PELOTAZOS QUE LE CRUZARON SOSA Y BUSTAMANTE.





CON LA PRESENCIA DE REDONDO EN EL MEDIO, MAXIMILIANO DÍAZ JUGÓ MÁS SUELTO.

Primera D:

Puerto Nuevo se volvió con un punto interesante de su visita a Yupanqui

