Lamadrid volvió a ganar y es el único líder

Ayer, además del empate entre Puerto Nuevo y Yupanqui, también se jugaron otros dos encuentros que completaron la segunda fecha de la Primera D. Por un lado, Lamadrid venció 1-0 a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers y quedó como solitario líder del certamen al ser el único equipo que ganó sus dos compromisos iniciales (en la primera jornada había superado a Liniers).

Y por el otro, en cancha de Justo José de Urquiza, Central Ballester (que en su debut había igualado 2-2 con Puerto Nuevo) derrotó 2-1 a Muñiz.

Anteriormente, por esta segunda fecha se habían registrado los siguientes resultados: Atlas 1-1 Lugano; Argentino (R) 0-2 Liniers; Claypole 0-1 Argentino de Merlo; Centro Español 0-0 Victoriano Arenas; y Real Pilar 1-1 Juventud Unida.

La tercera fecha comenzará el domingo con tres encuentros, todos desde las 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Deportivo Paraguayo; Lamadrid vs Argentino (R); y Liniers vs Real Pilar.

Luego, entre lunes y martes jugarán: Juventud Unida vs Centro Español; Lugano vs Claypole; Argentino de Merlo vs Central Ballester; Victoriano Arenas vs Atlas; y Muñiz vs Yupanqui.





Lamadrid volvió a Ganar. Imagen ilustrativa.