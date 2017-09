Habrá que creer nomás que la época de oro del fútbol argentino coincidió con la tan mentada década del 40. Al menos en cuanto a la adhesión del público, y sobre todo en el año 1946. En ese campeonato hubo fechas en las que se vendieron hasta 150.000 entradas para un total de ocho cotejos. Y el 28 de julio, cuando el Charro Moreno retornó de México, 40.000 aficionados desbordaron la cancha de Ferro para ver cómo , con 3 goles del hijo pródigo, River le ganaba a Atlanta 5 a 1. Y en ese mismo campeonato Boca tenía en su plantel entre otras figuras al Leoncito Pescia, Ernesto Lazzatti y sus defensores Marante que era el capitán y De Zorzi. A estos dos últimos les pusieron el apodo de "Las Hermanitas Legrand" Mirtha y Silvia comenzaban a hacerse famosas. Marante tuvo un excelente campeonato. Su equipo con 42 puntos llegó segundo, detrás de San Lorenzo que fue campeón con 46. En el61, Marante llegó al nuevo club de la categoría Aficionados de AFA (hoy Primera D) para cumplir su tarea de entrenador. Las prácticas dieron comienzo en la hoy desaparecida cancha Reformer, es decir al lado de la primer sede social "violeta". Y en uno de esos entrenamientos Juan Ciancio, un arquero que jugara en Belgrano de Zárate, Arsenal y Plaza Italia de Campana, le presentó al "rusito" Monteiro. Lo primero que le dijo Marante fue: "vos de que jugas"? Y el rusito le contestó: "yo me desempeño en diferentes puestos de la defensa". Entonces lo probó y al término del cotejo informal le dijo vos vas a ser el 6 titular de mi equipo". Y así fu. Con Masuelli, Cesáreo, Torello y Moyano, más un grupo interesante de valores, el ex destacado zaguero tenía la convicción de que con este plantel el título se lograría sin problemas. Pero el fútbol genera sorpresas. Es que Dálmine en la rueda preliminar disputó 22 partidos, ganando 21 y solo perdió 1 con 80 goles a favor y 16 en contra. Luego llegó la rueda final, teniendo que participar en 5, y aquí se produce la gran sorpresa. Fue en la vieja cancha de Argentinos Juniors, cuando en el final lo supera Fénix por 3 a 2. Concluído el mismo Marante es dice a sus muchachos: "esta tarde perdió una gran posibilidad de ser campeones". Y en uno de esos tantos viajes de retorno a Buenos Aires, después del entrenamiento semanal en Campana, "Zoilo" Masuelli que vivía en Lanús y el zaguero Gutierrez en Liniers, le juegan una apuesta a "Perico", en el viaje que hacían en automóvil. Ellos le aseguraron que se lograría la vuelta olímpica. El que perdía tenía que pagar una comida. Y el que no ganó la apuesta fue Marante. Por eso un día lo llevaron a un lugar muy conocido de comidas llamado "Los Patovicas" y se vio obligado a cumplir con la promesa. En el año 1944, toda la Boca era una fiesta con: Vaca; Marante y Valussi; Sosa, Lazzatti y Pescia; Boye, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sanchez. Y el destino quiso que el último partido de Boca enfrentando a Racing se disputara en cancha de River. De modo que el Monumental asistió como un silencioso testigo de cemento al festejo máximo de sus eternos adversarios. Y como ya lo señalé Marante fue uno de los generadores d ese halago inolvidable. Luego el deporte le depararía otra tarde difícil de olvidar por su contenido emocional. Fue el 17 de diciembre de 1961, ahora como técnico. Al superar por 4 a 2 a Arsenal de sarandí, el mismo que hoy juega en Primera, Villa Dálmine obtenía en Torneo de ascenso de AFA el primer título de su historia. Y por esas cosas que tiene el destino, la vuelta olímpica se dio en cancha de Boca, donde "Perico" en sus años juveniles, como jugador, supo vivir esa gran alegría.



Por el Camino del Recuerdo:

José Marante, el primer Técnico de Villa Dálmine

Por Hector Taborda

