El Millonario perdió 3-0 ante Jorge Wilstermann. La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Monumental. En Bolivia, River no sólo tropezó, sino que quedó al borde del abismo en esta Copa Libertadores 2017. Es que preso de su ineficacia ofensiva y errores defensivos, perdió 3-0 ante Jorge Wilstermann en el partido de ida de la serie de cuartos de final que se disputó en la altura de Cochabamba. De entrada, a los 4 minutos de juego, el conjunto boliviano sorprendió con el tanto del defensor Edward Zenteno. Luego, en el complemento y después que el "Millonario" fallara una clara opción en la cabeza de Ignacio Scocco, Gilbert Álvarez puso la cabeza para ampliar la ventaja a los 6 minutos del ST. Finalmente, a los 37, Cristhian Machado estableció el 3-0 final con un tremendo zapatazo. Así, ahora, River necesitará de una proeza para dar vuelta una serie en la que, vale destacarlo, ayer mereció algún gol de visitante, lo que le hubiera significado otro sabor de boca. La revancha se jugará el próximo jueves 21 de septiembre a las 19.15 en el estadio Monumental. LA TERCERA DE LA SUPERLIGA. Con dos encuentros, hoy comenzará la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. A las 19.05 horas, Tigre recibirá la visita de Patronato de Paraná, mientras que a las 21.05 se enfrentarán Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata en el "Cementerio de los Elefantes". La jornada continuará mañana con cinco cotejos: Defensa y Justicia vs Unión de Santa Fe (14.05), Argentinos vs Belgrano (14.05), Newells vs Olimpo (16.15), San Lorenzo vs Arsenal (18.05) e Independiente vs Lanús (20.05). En tanto, el domingo jugarán: Talleres vs Vélez Sarsfield (11.05), Atlético Tucumán vs Chacarita (14.05), Banfield vs Racing Club (16.05), Boca Juniors vs Godoy Cruz (18.05) y San Martín de San Juan vs River Plate (20.05). Finalmente, esta tercera fecha se cerrará el lunes con dos partidos: Gimnasia (LP) vs Huracán (19.05) y Temperley vs Rosario Central (21.05).

Copa Libertadores:

River fue sorprendido en Bolivia y quedó muy complicado

