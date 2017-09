Emotivo y multitudinario acto por los 100 años de la Escuela Normal

"Un deseo para las actuales y futuras generaciones de docentes y alumnos es que la Escuela siempre sea una esperanza, para aprender y ser mejores", dijo Marta Etchechuri, de la promoción 1967.

Abrazos, palmadas, saludos a lo lejos, guiños cómplices y sobre todo, recuerdos. Varias generaciones de campanenses se encontraron y reencontraron ayer por la mañana durante el acto protocolar que tuvo lugar en el renovado gimnasio de parquet. Mucha piel de gallina, mucha nostalgia, pero sobre todo, mucha alegría.

La Escuela Normal Dr. Eduardo Costa (hoy transformada en una Unidad Académica que contiene a más de 1800 alumnos desde nivel Inicial hasta el Terciario) pudo cumplir 100 años con la dignidad que tal acontecimiento merecía. La puesta en valor del emblemático edificio inaugurado en 1953, y que a partir de ahora es Patrimonio Histórico de la Provincia de Buenos Aires, fue posible merced a una inversión de 13 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Escolar provincial ejecutados por el Municipio.

A la hora de las palabras, el Intendente y ex alumno de la institución (ver recuadro) se mostró particularmente orgulloso y emocionado. Explicó cómo a pocos meses de iniciada su gestión, tomó nota del centenario que se aproximaba: un verdadero examen que no estaba en su agenda, pero logró rendir satisfactoriamente frente a una platea que estuvo integrada por varios de sus ex profesores del secundario. "Cuando revisé la agenda para esta semana, y vi que este viernes era el acto por los 100 años pensé: ‘Uh… me toca rendir examen de vuelta", bromeó y también recordó su preocupación cuando supo que había que reemplazar unas 3000 tejas del edificio.

Por su parte, la Inspectora Jefa Distrital Silvia López, citó a la filósofa Hannah Arendt: "La educación es el punto por el cual vamos a decidir si amamos o no amamos a nuestros alumnos", agregó: "hay que trabajar todos por la educación, trabajar en equipo. La Institución es emblemática y pujante en el distrito de Campana, pero también es en la región. En cada aula y momento educativo; desde el nivel inicial hasta el superior se ejerce el hecho educativo siendo un acto de amor".

Marta Etchechuri, habló en representación de la Promoción 1967, quienes cumplen este año sus "Bodas de Oro" como egresados. "La mayor parte de los buenos y malos momentos se pasan en la escuela. Acá transcurrió la adolescencia, la niñez, conocimos a nuestros mejores amigos, quizás nos enamoramos. Un deseo para las actuales y futuras generaciones de docentes y alumnos es que la Escuela siempre sea una esperanza, para aprender y ser mejores", dijo.

Por el personal directivo, tomaron la palabra Cristina Negri, Directora de la Secundaria y luego el ex director Miguel Paleo (ver recuadro). "El Centenario de la Escuela Normal representa un cúmulo de vivencias que surgieron de palpitaciones intensas. Luego fueron esfumándose para que otras vivencias vinieran a reemplazarlas. Los alumnos se suceden también y al cabo de los años forman una larga columna donde marchan los nietos. Se mantiene latente e inalterable aquel fervor de la misión como institución. Este establecimiento es para Campana uno de los centros más importantes de la Cultura", reflexionó Negri.

La agenda de la jornada incluyó, entre otros actividades, el descubrimiento de placas alusivas, la oración por los fallecidos en el cementerio local, la presencia de la banda de la Prefectura, una distinción especial a profesores que se retiran este año, y un celebradísimo video dirigido y guionado por Demian Lammer, en colaboración con Oscar Trujillo, y una generosa lista de colaboradores. El profesor Claudio Volpi estuvo a cargo del Coro del Club Ciudad de Campana, que entonó el himno de la Escuela y el Feliz Cumpleaños. Fue entonces que todos los presentes se sumaron en una sola y poderosa voz, para coincidir en un efusivo aplauso final. "La Normal" cumplió 100 años: miles de historias y un mismo sentimiento de pertenencia para celebrar en un solo día. Misión cumplida.



Roses: "La Escuela Normal es un emblema en la historia de la educación pública de la ciudad"

El Presidente del HCD participó del emotivo acto y recordó la importancia del establecimiento declarado, por el legislativo, Patrimonio Histórico de Campana.

El presidente del HCD, Sergio Roses, señaló que "como concejal y también como ex alumno, es muy emotivo celebrar los cien años de la Escuela Normal que representa un emblema en la historia de la educación pública de Campana"

El Presidente del HCD estuvo presente en el emotivo festejo, que se desarrolló en el gimnasio, junto al intendente Sebastián Abella; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; directivos del establecimiento; autoridades escolares; funcionarios, concejales; consejeros escolares, docentes; alumnos; ex alumnos y vecinos de Campana.

"La Escuela Normal fue parte de la formación de cien generaciones de vecinos, y la primera en brindar educación mixta, libre y laica. Por eso, desde el Concejo Deliberante decidimos declararla Patrimonio Histórico de la ciudad", manifestó Roses.

El Presidente del HCD también destacó que la celebración se haya desarrollado en un edificio "completamente reacondicionado y embellecido", refiriéndose a las obras de mejora edilicia que realizó el Municipio a través del Fondo de Infraestructura Escolar provincial. "Este aniversario nos convoca a redoblar los esfuerzos para seguir promoviendo y fortaleciendo la educación pública y así garantizar que todos los jóvenes de Campana tengan igualdad de oportunidades en el futuro", concluyó Roses.



LAS "PERLITAS" DE PALEO

Entre los invitados a hacer uso de la palabra, Miguel Paleo, quien se vinculó a la institución en 1972 y fuera su directivo entre fines de los ’70 y mediados de los ’80, realizó un extenso discurso plagado de citas, recuerdos e incisivas reflexiones vinculadas al centenario de la escuela, el significado de la educación y el rol de los formadores. Sobre el inicio de su intervención, dijo: "Voy a citar viejas recomendaciones pedagógicas que, vocabulario aparte, quizás no suenen tan extrañas en nuestros oídos". Y Paleo leyó: "Debemos despertar el amor a nuestra tierra en la sociedad. En esa vida pampeana, hay muchos ejemplos de nobleza y laboriosidad que respetar. Y nosotros, abriendo las puertas al inmigrante que viene sin un céntimo a enriquecerse cuando puede, no debemos permitirle de ninguna forma que desprecie al verdadero dueño de La Pampa: al gaucho. La escuela debe ser la que defienda el amor a la tierra, a la tradición, esa tradición nuestra tan hermosa, tan plena de heroísmos, virtudes, y grandezas" (…) "Hay que hacer ver los permisos que acarrean la estación de vías, y por lo tanto, su enorme flete, que mata también a las industrias de las provincias. Demuéstrenle (recomendaba a los maestros) que lo que producen nuestras industrias son buenos productos, haciéndoles ver (a los alumnos) que los productos importados traen el perjuicio a nuestras industrias y la ruina moral de sus habitantes. Puesto que económicamente pierden, porque pagan un doble precio y son productos a veces fabricados en nuestro país, con etiquetas extranjeras. Porque el ansia del exotismo en nuestro país, obliga a mentir al comerciante" (...) "No se desea saber en Geografía cuántos hombres hay en un pueblo, sino saber qué hacen. Qué situación tienen. Cómo pueden progresar y qué relación comercial tienen con nuestro país. Hacer un estudio sociológico de la Geografía y de la Historia" (…) "La Geografía es la base del adelanto de las otras ciencias. Bien se sabe que el que no sabe leer bien, no puede comprender ni asimilar lo que desea estudiar. El maestro será, si no un gran artista, un gran lector".

Paleo levantó su mirada y les dijo a los presentes: "Estas son citas tomadas del primer Libro de Actas de la Escuela Normal, iniciado en septiembre de 1917, y una de ellas, es de 1919. Como verán, las preocupaciones pedagógicas de aquellos tiempos no son tan distintas de las que tenemos ahora".

