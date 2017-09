Estudiantes de la ciudad visitaron el predio de la ex ESMA

Fue en el marco del día Internacional de la Democracia y el Día Nacional de la Juventud. De la salida educativa, organizada por el Municipio, participaron alumnos de las escuelas secundarias Nº, 13, 15 y 22 que forman parte del Proyecto Jóvenes y Memoria. En el marco del día Internacional de la Democracia y el Día Nacional de la Juventud, instituido en conmemoración de "La Noche de los Lápices", se llevó a cabo una salida educativa al predio de la ex ESMA organizada por las direcciones de Juventud, Educación y Derechos Humanos, de la que participaron estudiantes de las escuelas secundarias Nº6, 13, 15 y 22 que forman parte del Proyecto Jóvenes y Memoria. Al llegar fueron recibidos por Sergio Kuschevasky, secretario del Archivo Nacional de la Memoria, quien les ofreció una cálida bienvenida e hizo una introducción histórica de los hechos allí ocurridos, situándolos en una línea de tiempo de lo acontecido en nuestro país en ese período. También estuvo presente Ariel Gomplewicz, director de sitios de Memoria. Más tarde, el grupo de alumnos realizó la visita guiada al casino de Oficiales, ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Para finalizar la experiencia realizaron un paseo por el Parque de la Memoria, un lugar que conjuga la contundencia de un monumento donde están inscriptos los nombres de los desaparecidos y asesinados por el accionar represivo estatal y la capacidad crítica que despierta el arte, ubicado a la vera del Río de la Plata, testigo mudo del destino de muchas de las víctimas. Verónica Lamas, directora de Derechos Humanos, acompañó a los jóvenes en la salida educativa y comentó que "es muy importante crear conciencia en las nuevas generaciones, recordar los hechos de nuestra historia reciente para que nunca vuelvan a suceder. Honrando la democracia que hoy tenemos y tantas vidas nos costó, comprometidos en realizar un trabajo constante por la Memoria, la Verdad y la Justicia", aseguró. A su vez, el director de la Juventud, Iván Gómez, expresó que "este viaje es parte del trabajo articulado entre las direcciones de Derechos Humanos, Educación y Juventud, que, como siempre dice la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, son transversales entre sí. En esta fecha tan especial en la que conmemoramos el 16 de septiembre La Noche de los Lápices, hoy más que nunca queremos decir: Nunca Más", aseguró.

Jóvenes de las escuelas Nº6, 13, 15 y 22 que forman parte del Proyecto Jóvenes y Memoria, participaron de la recorrida a la ex ESMA y al Parque de la Memoria











Estudiantes de la ciudad visitaron el predio de la ex ESMA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: