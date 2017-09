Como local, perdió 84-74 ante Somisa de San Nicolás en la primera fecha de la Zona 3. Con el pie izquierdo. Ciudad de Campana no pudo anoche con Somisa de San Nicolás y de esa manera arrancó el Torneo Provincial de Clubes 2017/18 con una derrota. Fue 84-74 en el gimnasio de Chiclana 209, donde la visita tomó el control del juego a partir de su efectividad en los lanzamientos triples. Después, cada vez que el CCC reaccionó, también mostró oficio para no cederlo y, así, logró cerrar la victoria con cierta comodidad. Para los dirigidos por Fabián Timmis quedó un sabor agridulce, especialmente por ese arranque negativo (0-11) y porque cuando logró pasar al frente en el marcador, en la parte final del tercer cuarto, no pudo capitalizar ese momento. Sin embargo, Ciudad (que no pudo contar con el pivot Emanuel Sayal) volvió a demostrar que con su habitual plantel de los últimos años está nuevamente a la altura de la exigencia que este certamen demanda. En la próxima fecha, disputará su compromiso "interzonal" frente a Defensores Unidos en Zárate, donde buscará su primera victoria de esta temporada. EL PARTIDO El juego comenzó mal para el Tricolor. Es que no encontró gol en las primeras acciones, mientras Somisa acertó tres triples (dos de Canca y uno de Pascual) para escaparse rápidamente con un parcial de 11-0. Los de Timmis comenzaron a recuperarse con las apariciones de Santini y el surgimiento de Corvalán (11-13). Sin embargo, otros dos triples de Pascual en el tramo final de ese primer cuarto le permitieron al visitante tomar seis de ventaja (21-15) luego de los diez minutos iniciales. Los de San Nicolás mantuvieron la puntería en el segundo período y, entonces, otros dos "bombazos" de Canca y uno de Cruz lo llevaron a la máxima: 31-17. Ciudad reaccionó, pero sin triples (sólo anotó Damián Iglesias en el cierre del cuarto) le costó recortar lo suficiente la diferencia y debió conformarse con irse al descanso largo a diez de distancia (35-45). En el reinicio, Somisa volvió a tomar máxima de 14 (35-49). Fue entonces cuando el Tricolor reaccionó para meterse de lleno en el partido: con una parcial de 18-4 impulsado por Santini, Nieto y Corvalán logró igualar el marcador en 53. Los de San Nicolás se recuperaron con una corrida 6-0, pero el CCC ya estaba en juego. Entonces cayeron triples de Santini y Nieto y un doble de Corvalán para que el Tricolor quede por única vez al frente del marcador (61-59 ). Pero la respuesta de los nicoleños fue letal y otra vez desde los 6,75: triples de Canca y Pascual pusieron a Somisa nuevamente al frente. Y así fue también el último cuarto: con Ciudad tratando de pasar al frente, pero encontrándose con errores propios y respuestas del visitante cada vez que la brecha se recortaba. Por eso, y por el oficio que mostró en cancha, Somisa pudo cerrar con comodidad el juego a su favor. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (74): Damián Iglesias (4), Francisco Santini (17), Matías Nieto (16), Lautaro Toranzo (5), Mauro Corvalán (18) (FI) Camilo Cáceres (5), Eliseo Iglesias (3), Guido Cadelli (4) e Ignacio Novoa (2). DT: Fabián Timmis. SOMISA (84): Diego Alba (6), Juan Canca (19), Rodrigo Noguera (15), Federico Pascual (21), Leandro Saavedra (9) (FI) Bruno Castonjauregui (0), Ramiro Cruz (5), Joaquín Del Pozo (2), Matías Jaimes (6), Nicolás Fiorio (0) y Santiago Paladino (1). DT: Nicolás Aramburu. PARCIALES: 15-21 / 20-24 (35-45) / 26-20 (61-65) / 13-19 (74-84). ARBITROS: Gabriel Del Favero y Sebastián Ramírez. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

EL ALERO LAUTARO TORANZO APORTÓ SU HABITUAL INTENSIDAD.





CAMILO CÁCERES VOLVIÓ A JUGAR EN EL CLUB CIUDAD DE CAMPANA





MATÍAS NIETO INTENTA SUPERAR LA DEFENSA NICOLEÑA



Básquet:

Derrota de Ciudad en el arranque del Provincial

