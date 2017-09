EMPATE ENTRE MORÓN Y LOS ANDES Anoche se puso en marcha el campeonato 2017/18 del Nacional B. Y el primer encuentro del certamen tuvo a muchos ex Villa Dálmine como protagonistas, empezando por los bancos de suplentes, donde Sergio Rondina estaba del lado de Los Andes, mientras Walter Nicolás Otta se ubicaba en el sector de Deportivo Morón. Finalmente, ni uno ni otro se sacaron ventajas y todo terminó sin goles en Lomas de Zamora. Sí se movió el marcador en Jujuy, donde Atlético Rafaela venció 2-0 como visitante a Gimnasia. Esta primera fecha del Nacional B continuará hoy con los siguientes partidos: San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste; Villa Dálmine vs Boca Unidos; Almagro vs Brown (A); y Santamarina vs Aldosivi. En tanto, mañana domingo jugarán: Juventud Unida (G) vs Flandria; Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia; e Instituto vs Guillermo Brown (PM). La fecha se cerrará el lunes con el choque entre Sarmiento (J) y Quilmes. Fue postergado Deportivo Riestra vs Mitre (SdE), mientras que Agropecuario de Carlos Casares queda libre. Esta tarde, desde las 15.30 horas, el Violeta recibirá a Boca Unidos de Corrientes por la primera fecha del campeonato 2017/18. Nicolás Sánchez superó su contractura y será titular. Esta tarde, Villa Dálmine estará comenzando su cuarto campeonato consecutivo en el Nacional B. Y lo hará con un objetivo principal: afirmarse en una categoría cada vez más competitiva y a la que se han incorporado equipos de jerarquía y trayectoria en la divisional. Claro está: el objetivo no borra la ilusión de los simpatizantes, ilusionados en estos últimos años con nuevas sorpresas y estar en la pelea por el ascenso a la Primera Divisón. Pero lo dicho: el equipo de nuestra ciudad debe primero recuperar fortalezas luego de una temporada en la que los resultados estuvieron muy lejos de los esperados. Por eso, la apuesta en Mitre y Puccini fue renovar casi por completo al plantel, incorporando nombres de experiencia y con pasos recientes por la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, en la formación titular que presentaría hoy Felipe De la Riva habría diez incorporaciones y sólo Pablo Burzio continuaría entre los iniciales respecto a la campaña anterior. Ése es el contexto que rodea al debut de Villa Dálmine, que esta tarde, desde las 15.30 horas, recibirá a Boca Unidos de Corrientes en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Nazareno Arasa (primera vez que dirigirá al equipo de nuestra ciudad). En cuanto a la formación Violeta, Martín Perafán será el arquero, tal como se esperaba cuando se confirmó su incorporación. En tanto, la línea defensiva tendrá dos cambios respecto a lo imaginado al momento de conformar el plantel: es que Nicolás Cherro se fracturó la tibia en el amistoso ante Luján, mientras que Leandro Sapetti arrastra molestias en una de sus rodillas. Por eso, dos jóvenes valores provenientes de Rosario Central como Fernando Alarcón y Marcos Martinich tendrán su chance desde el primer minuto. En el mediocampo, la principal novedad es que el histórico Horacio Falcón (37 años) no arranca como titular: el uruguayo Gonzalo Papa, de último paso por Arsenal de Sarandí, será el volante central. Y ya mostró credenciales en los amistosos como para ganarse el puesto del Otto. A sus costados estarán dos mediocampistas con mucha llegada al área rival: el regresado Renso Pérez y Ramiro López. Mientras que Nicolás Sánchez, quien superó una contractura esta semana, jugará más suelto por delante de Papa, tratando de manejar desde su capacidad técnica los tiempos de la ofensiva Violeta. Finalmente, la dupla de ataque estará conformada por el cordobés Pablo Burzio (quien se moverá "por afuera") y Jorge Córdoba, un centrodelantero que suele "salir" a juntarse con los volantes para generar juego desde el pivoteo. Como principal relevo en ofensiva aparece Santiago Giordana, de última temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn. De esta manera, Villa Dálmine formará esta tarde con Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Mientras que en el banco de suplentes estarán: Sebastián Blázquez, Cristian González, Horacio Falcón, Federico Recalde, Federico Jourdan, Juan Manuel Mazzocchi y Santiago Giordana. BOCA UNIDOS. Por su parte, Boca Unidos también arranca esta temporada con plantel renovado y es uno de los equipos que más jerarquía sumó en el libro de pases, con incorporaciones de renombre como las del arquero Hilario Navarro, el ex mediocampista de la Selección Argentina Mario Bolatti y el delantero Pablo Vegetti, quien se sumó esta semana y por ese motivo no fue convocado para estar en Campana. Para el debut, el DT Christian Bassedas confirmó a Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Ricardo Martínez, Ariel Morales, Leonardo Baroni; Diego Sosa, Germán Rodríguez Rojas, Mario Bolatti, Osmar Ferreyra; Gonzalo Ríos y Julio Cáceres. La delegación 2Mientras que completan la delegación de 18 futbolistas que viajaron a Campana Arnaldo Giménez, Gabriel Morales, Fernando Alloco, Diego Sánchez Paredes, Germán Herrera, Ataliva Schweizer, Ignacio Valsangiácomo y Ramiro Maldonado.

EL PLANTEL VIOLETA PARA ESTA CAMPAÑA (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE) #FútbolProfesional | El plantel que afrontará la temporada 2017/18 realizó la foto institucional. ¡En marcha la ilusión! #VamosViola. pic.twitter.com/ZOsBAwAgAj — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de septiembre de 2017

