NOTICIA RELACIONADA: Emotivo y multitudinario acto por los 100 años de la Escuela Normal Entre los invitados a hacer uso de la palabra, Miguel Paleo, quien se vinculó a la institución en 1972 y fuera su directivo entre fines de los ’70 y mediados de los ’80, realizó un extenso discurso plagado de citas, recuerdos e incisivas reflexiones vinculadas al centenario de la escuela, el significado de la educación y el rol de los formadores. Sobre el inicio de su intervención, dijo: "Voy a citar viejas recomendaciones pedagógicas que, vocabulario aparte, quizás no suenen tan extrañas en nuestros oídos". Y Paleo leyó: "Debemos despertar el amor a nuestra tierra en la sociedad. En esa vida pampeana, hay muchos ejemplos de nobleza y laboriosidad que respetar. Y nosotros, abriendo las puertas al inmigrante que viene sin un céntimo a enriquecerse cuando puede, no debemos permitirle de ninguna forma que desprecie al verdadero dueño de La Pampa: al gaucho. La escuela debe ser la que defienda el amor a la tierra, a la tradición, esa tradición nuestra tan hermosa, tan plena de heroísmos, virtudes, y grandezas" (…) "Hay que hacer ver los permisos que acarrean la estación de vías, y por lo tanto, su enorme flete, que mata también a las industrias de las provincias. Demuéstrenle (recomendaba a los maestros) que lo que producen nuestras industrias son buenos productos, haciéndoles ver (a los alumnos) que los productos importados traen el perjuicio a nuestras industrias y la ruina moral de sus habitantes. Puesto que económicamente pierden, porque pagan un doble precio y son productos a veces fabricados en nuestro país, con etiquetas extranjeras. Porque el ansia del exotismo en nuestro país, obliga a mentir al comerciante" (...) "No se desea saber en Geografía cuántos hombres hay en un pueblo, sino saber qué hacen. Qué situación tienen. Cómo pueden progresar y qué relación comercial tienen con nuestro país. Hacer un estudio sociológico de la Geografía y de la Historia" (…) "La Geografía es la base del adelanto de las otras ciencias. Bien se sabe que el que no sabe leer bien, no puede comprender ni asimilar lo que desea estudiar. El maestro será, si no un gran artista, un gran lector". Paleo levantó su mirada y les dijo a los presentes: "Estas son citas tomadas del primer Libro de Actas de la Escuela Normal, iniciado en septiembre de 1917, y una de ellas, es de 1919. Como verán, las preocupaciones pedagógicas de aquellos tiempos no son tan distintas de las que tenemos ahora".

Centenario de la Escuela Normal:

Las ”perlitas” de Paleo

