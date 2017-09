El Ciclón recibe a Arsenal, mientras el Rojo visita a Lanús. Ayer, Patronato venció a Tigre, mientras Colón y Estudiantes igualaron sin goles. Con dos encuentros, anoche se puso en marcha la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El único triunfo de la noche viajó rumbo a Paraná luego que Patronato venciera 3-1 como visitante al Tigre de Ricardo Caruso Lombardi. En tanto, en Santa Fe, Colón y Estudiantes de La Plata igualaron sin goles. La fecha continuará hoy con cinco cotejos: Defensa y Justicia vs Unión de Santa Fe (14.05), Argentinos vs Belgrano (14.05), Newells vs Olimpo (16.15), San Lorenzo vs Arsenal (18.05) e Independiente vs Lanús (20.05). En tanto, mañana domingo jugarán: Talleres vs Vélez Sarsfield (11.05), Atlético Tucumán vs Chacarita (14.05), Banfield vs Racing Club (16.05), Boca Juniors vs Godoy Cruz (18.05) y San Martín de San Juan vs River Plate (20.05). Finalmente, esta tercera fecha se cerrará el lunes con dos partidos: Gimnasia (LP) vs Huracán (19.05) y Temperley vs Rosario Central (21.05).

Superliga:

Hoy juegan Independiente y San Lorenzo

