"Me gustaría seguir el camino literario”, confesó el joven campanense en diálogo con LAD. El libro "Érase una vez" se compone de los cuentos de Federico Valotta ("El dragón dorado", basado en la leyenda de Mulan), Matías Gómez ("Tú sigues", basado en Pocahontas), Evelyn Torres ("Si estás viendo esto es porque estoy muerto", a partir del mito de Hércules), Macarena Yannelli ("Memento Mori", sobre la alegoría de la caverna de Platón) y Carla Dente (reversión de "La doncella sin manos", de los hermanos Grimm).

El libro

Su versión de Pocahontas es uno de las cinco historias copiladas en "Erase una vez", libro de retelling de cinco relatos clásicos con una mirada fresca y actual. "Me gustaría seguir el camino literario", confesó el joven campanense en diálogo con LAD. George Lucas nunca ocultó la fórmula que lo llevó a crear Star Wars. En resumidas cuentas, se trató de meter todo lo que le había gustado de Flash Gordon, el cine de Akira Kurosawa y sus clases de historia de la universidad en la gran batidora de su cabeza, embeberlo en la cultura juvenil y pos-rebelde de los tardíos setenta y situar el resultado en una galaxia muy, muy lejana. "La historia estaba pensada para chicos de 12 años", dijo el cineasta hace poco. No estaba dirigida a los niños ni era solo para adultos, una condición indispensable para que atrapara a todo el mundo aun hasta el día de hoy. Un clásico es, en definitiva, una síntesis original de discursos anteriores con la capacidad de ofrecer nuevas lecturas, sin importar la época o cultura en la que se encuentre. Y qué es leer sino reescribir a la velocidad con que se mueven los ojos de un extremo a otro de la página. Esa fue la premisa con la que un grupo de famosos booktubers, entre quienes se encuentra el campanense Matías Gómez, idearon "Érase una vez", libro de editorial Planeta que copila cinco reelaboraciones de historias clásicas con temas y motivos de la actualidad. "Erase…", que todavía no fue presentado de manera oficial, tiene apenas dos semanas en las librerías del país, pero los comentarios en las redes sociales crecen día a día. Hasta el diario La Nación le dedicó una de sus notas a la producción de estos jóvenes de entre 20 y 23 años, que cada año son protagonistas de la Feria del Libro y cuentan por miles a sus seguidores. ¿Cómo surgió la chance de hacer el libro? MG: Somos cinco amigos booktuber y hablando por Whatsapp de que estábamos con nuestros propios proyectos de escritura, dijimos por qué no escribir un libro todos juntos. Lo propusimos en la editorial y nos dijeron que sí. Al ser cinco cuentos, algo tenía que nuclearlos, entonces pensamos en el retelling que es volver a adaptar un cuento clásico. En mi caso tome Pocahontas porque me gusta su historia y, además, un día mientras dormía, se me había ocurrido en un sueño una historia de una asesina que estaba local y mataba a sangre fría. Así nació mi cuento. ¿Qué expectativas tenés? MG: Estamos recibiendo los primeros comentarios de la gente, les están gustando los cuentos. Por ahora las opiniones son poquitas porque el libro salió hace días, pero nosotros estamos felices. Queremos que guste porque lo hicimos con mucho esfuerzo para dar lo mejor. Nosotros criticamos libros constantemente y quizás en cierto punto es difícil también escribir algo que no tenga que ver con todo lo que nosotros criticamos de forma negativa. ¿Fue un trabajo colaborativo? MG: Trabajamos los cinco con la misma editora, pero una de las reglas era que entre nosotros no podíamos hablar de nuestros cuentos para que cada uno tenga su propio estilo. Sabíamos mas o menos de qué trataba la historia de cada uno, pero nunca vimos el texto de ninguno hasta el final. Para un crítico pasar del análisis de una obra a la producción propia es un paso importante. ¿A vos como te resultó la experiencia? MG: Nosotros no somos quizás profesionales, simplemente somos chicos que decimos si nos gusta o no un libro. Pero el paso es un poco difícil, porque vos tenés que cumplir las expectativas de todo aquello que vos criticás negativamente. No tenés que caer en todo eso que a vos no te gusta. Entonces tenés el desafío de dar lo mejor y escribir algo que esté a la altura de lo que le gusta. ¿Estás esperando ser el tema del día de otro booktuber? MG: Creo que entre nosotros eso no va a pasar. Queremos que la gente comente qué le parece. Obviamente, tenemos un montón de amigos booktubers de los cuales esperaremos sus reseñas. Estamos ansiosos para ver qué opinaron y poder retroalimentarnos. ¿Es tu objetivo empezar a escribir historias propias? MG: Me gustaría seguir el camino literario. Quiero publicar un libro de ciencia ficción y fantasía, que es lo que más me gusta escribir, así que estoy preparando una novela de aproximadamente 90 mil palabras, 300-400 páginas. Estoy muy enganchado.

"Somos cinco amigos booktuber y hablando por Whatsapp de que estábamos con nuestros propios proyectos de escritura, dijimos por qué no escribir un libro todos juntos", contó Matías.





MATÍAS CON "ÉRASE UNA VEZ" EN SUS MANOS. AHORA QUIERE TRABAJAR UN LIBRO DE CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA

De YouTube al papel:

El booktuber Matías Gómez publicó por primera vez de la mano de Editorial Planeta

