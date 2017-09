Jugarán desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El DT Carlos Hernández repite los mismos 11 en el Auriazul, que tendrá al "Pampa" Sosa entre los suplentes. Por la tercera fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Deportivo Paraguayo en un partido que comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos y que será arbitrado por Sebastián Martínez. Para el Auriazul será la oportunidad de buscar su primera victoria de la temporada, luego del empate 2-2 del debut frente a Central Ballester como local y de la igualdad 1-1 como visitante frente a Yupanqui del último jueves. Fueron, más allá de los empates, dos buenas presentaciones para el equipo de nuestra ciudad, que intentará seguir creciendo desde lo colectivo. Por eso, no sorprende que el DT Carlos Hernández repita los mismos once nombres en la alineación titular. De esa manera, Puerto Nuevo formará hoy con Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. Así, la principal novedad de la lista del "Portuario" para este encuentro estará en la aparición de Orlando Sosa. El "Pampa" quedará entre los relevos que tendrá "Bocha" Hernández en esta oportunidad. "Estamos bien. Hicimos un buen partido frente a Yupanqui, especialmente en el segundo tiempo. Estamos creciendo", señaló el entrenador Auriazul. Enfrente estará Deportivo Paraguayo, que afrontará su primer partido como visitante del campeonato, luego de disputar los primeros dos como local: igualó 1-1 con Yupanqui en el debut y luego cayó 1-0 contra Lamadrid en la segunda presentación. Por lo que también busca su primera victoria de la temporada. TERCERA FECHA. Hoy comenzará la tercera jornada del campeonato 2017/18 de la Primera D. Y además de Puerto Nuevo ante Deportivo Paraguayo, también jugarán: Liniers vs Real Pilar y Lamadrid vs Argentino de Rosario . Mañana lunes, en tanto, se enfrentarán Juventud Unida vs Centro Español; Lugano vs Claypole; Argentino de Merlo vs Central Ballester. Mientras que el martes se cerrará la fecha con Victoriano Arenas vs Atlas y Muñiz vs Yupanqui.

Sumar de a tres. Luego de dos empates, Puerto Nuevo va por su primer triunfo de la temporada. EL HISTORIAL VS DEP. PARAGUAYO Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34: En 33 partidos, Puerto Nuevo ganó 13 veces, al igual que Deportivo Paraguayo. Empataron en 7 oportunidades. Puerto convirtió 39 goles, mientras que Dep. Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto Nuevo ganó 9 (22 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO: en 17 juegos, Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 4 ocasiones (17 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se jugó el lunes 7 de noviembre de 2016, por la 11ª fecha de la Primera D 2016/17: DEP. PARAGUAYO 1 PUERTO NUEVO 1. Franco Coillard abría el marcador para el cuadro "Portuario" igualando Claudio Saieva de penal para el elenco local. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue el domingo 14 de mayo de 2017, por la 26ª de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 0 - DEP. PARAGUAYO 0. Arbitraje de Juan Pafundi. A los 37m del segundo tiempo, el guardameta Bruno Iuspa, de Paraguayo, le contuvo un penal a Carlos Perrona. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula cuatro partidos sin perder ante Dep. Paraguayo, con una victoria y tres empates consecutivos. La última derrota aconteció el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha de la Primera D: fue 2 a 0, con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. Como local, Puerto Nuevo tiene dos encuentros sin triunfos con un empate y una derrota. La última victoria local data del domingo 7 de octubre de 2012, por la 9ª fecha de la Temporada 2012/13. Fue por 1 a 0 con gol de Nicolás Miranda. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Pablo Martínez (3), Velázquez (2), Fossatti (2), Marcelo Pasquet (2), Orlando Sosa (2), Cristian Gualdoni (2), Sebastián Ferrario (2). MÁXIMOS GOLEADORES DEP. PARAGUAYO: Alcides Miranda Moreira (5), Rizzone (3), Dely Valdéz (3), Santillán (3), Ocampos (2), Machuca (2). Leandro Ortíz (2) y Pablo Burgos (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1987 Se produjo el sábado 15 de agosto, por la 15ª fecha del Campeonato de Primera D 1987/88: PUERTO NUEVO 2 - DEP. PARAGUAYO 1. PUERTO NUEVO (2): Gustavo Cella: Oscar Marcelo Rodríguez, Ramón Rodolfo Andrade, Ramón Félix Antúnez, Florencio Espíndola, Walter Roberto Montani, Hugo Yedro, Julio Viso (Oscar Pablo Montori), Rubén Boumerá, Ernesto Antivero (Rubén Marcelo Stella) y Ricardo Cabrera. DT: Carlos Pérez. SUPLENTES: Daniel Valle, Horacio Forgione, y Pablo Roberto Orfila. DEP. PARAGUAYO (1): García; Yusina, Duré, Ibarra, Ruiz, Salinas Palmas, Manera, Aguirre, Cardozo, Baiz y Rizzone (Gianni). DT: Subcomisión de Fútbol. SUPLENTES: Licera, Ramos, Benítez y Ayala. GOLES: PT 15m Rizzone (DP), 70m Montori (PI) y 85m Boumerá (PI). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Antonio Fuenterrabía. Cancha principal para los partidos de la FECHA 11 entre PUERTO NUEVO - PARAGUAYO. Ahora, en Campana. pic.twitter.com/Sh8Dc8nIbT — Infanto Juvenil AFA (@Formativo_AFA) 17 de septiembre de 2017 Tarde de fútbol en la #PrimeraD#Lamadrid - #ArgentinoDeRosario #PuertoNuevo - #DepParaguayo#Liniers - #RealPilar

¡Todos a las 15:30 hs! pic.twitter.com/A1endGXpCa — Fútbol D mi vida (@FutbolDMiVida) 17 de septiembre de 2017

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Paraguayo en busca de su primera victoria

