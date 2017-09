Se realizan trabajos de bacheo en distintas calles con el nuevo camión adquirido por el Municipio

Personal de la Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo tareas de bacheo en caliente en distintos barrios como también en el casco urbano. El Municipio, a través de la Dirección de Servicios Públicos, está realizando tareas de bacheo en caliente en el casco urbano y algunos barrios de la ciudad. Los trabajos, que se llevan a cabo con el camión recientemente adquirido para tal fin, mejoran las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. La unidad cuenta con un equipamiento de última generación que permite obtener la temperatura ideal del asfalto al momento del bacheo. Además no necesita ningún apoyo externo. Tiene su propio pico, caldera, aplanadora y vibradora. Según informaron desde el Municipio, estas tareas se efectuaron en 9 de Julio entre Castelli y Castilla y además entre Berutti y Castilla. También, en Chacabuco y Colectora, en el barrio Dallera. En estos puntos, dado que hay hormigón, las reparaciones se realizaron provisoriamente hasta en tanto se reasfalte el sector. No obstante, brindan una solución inmediata y favorable para los conductores y transeúntes. Asimismo, las tareas se replicaron en otros sectores de la ciudad donde hay asfalto brindando así una reparación definitiva al sector. De esta manera, se realizaron reparaciones en French desde Mitre hacia Estrada; 25 de Mayo entre Rawson y Sarmiento; Sarmiento y De Dominicis; la totalidad de Avda. Rocca; Belgrano entre Güemes y Alem y la intersección de Estrada y San Martín. Además, se trabajó en los barrios Siderca Rojo, Vitramu y Don Francisco y está previsto que estas tareas continúen replicándose en otros sectores del casco céntrico y otros barrios.











Publicidad. Una vecina me envia esta foto y agradece el trabajo que estamos haciendo. Pero el agradecimiento es mío porque lo estamos logrando juntos ?? pic.twitter.com/xZYv84GEc1 — Sebastian Abella (@SebaAbella) 14 de septiembre de 2017 #Ahora tareas de bacheo en la avenida Rocca pic.twitter.com/psQzLl3iwF — MunicipalidadCampana (@campanagov) 28 de agosto de 2017

Se realizan trabajos de bacheo en distintas calles con el nuevo camión adquirido por el Municipio

