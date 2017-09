Concejales del PJ-FpV se hicieron eco del reclamo por el uso ”como obrador” de la Av. Ameghino

Explicaron que una cuadra, entre la calle Belgrano y la Av. Varela, es usada para guardar maquinaria de la obra que se lleva a cabo en la arteria principal. El bloque del Frente para la Victoria recogió varias quejas de los habitantes del lugar, y solicitó que "las empresas a cargo de los trabajos alquilen un depósito como corresponde, ya que no son de nuestra ciudad". Varios reclamos llegaron al bloque de concejales del Frente para la Victoria, debido a la situación que tiene a mal traer a vecinos de la zona del Parque Urbano, quienes denunciaron complicaciones en el tránsito al encontrarse desde hace un tiempo, una cuadra de la Av. Ameghino interrumpida por maquinaria que allí se aloja de manera temporal. "Consideramos que se trata de una desprolijidad por parte de la empresa que lleva adelante los trabajos, dejando en evidencia una falta de control por parte del Municipio que da pie a una situación que resulta insólita" aseguró el Presidente del bloque justicialista, Luis Chesini. El edil explicó: "Desde que comenzaron las obras en la Av. Varela, la empresa a cargo de los trabajos se apropió de una mano de la AV. Amegino, entre la arteria principal y la calle Belgrano, para guardar maquinaria y ser utilizada como obrador. Esto entorpece el tránsito de los vecinos, en especial de quienes viven en la zona y deben desviarse para llegar a sus hogares". Por su parte, el concejal Osvaldo Fraticelli agregó: "desconocemos si lo hacen con el aval del Municipio, pero sí está claro que no existe un control de esta situación. Teniendo en cuenta que quienes realizan estos trabajos no son de nuestra Ciudad, las empresas a cargo deberían alquilar un depósito como corresponde, en lugar de utilizar la vía pública como depósito de obra. Cualquier emprendimiento que mejore la vida de los campanenses es bien recibido. Pero tampoco se puede hacer cualquier cosa, y de cualquier forma" sostuvo, al tiempo que aseguró que también "hay varios cuestionamiento sobre la calidad de los trabajos, ya que puede apreciarse en distintos sectores de la avenida problemas de nivelación, y hasta partes que se han levantado pese al poco tiempo que llevan culminadas". Finalmente, Fraticelli dijo que "estamos para escuchar a los vecinos. Ellos han reclamado oportunamente a las autoridades, sin respuesta alguna. Parte de nuestra labor también es hacer pública este tipo de situaciones, que no suelen mostrarse cuando el Intendente y sus funcionarios recorren dichos trabajos, y parecieran no ver estas desprolijidades" concluyó.

Tránsito cortado por la guarda de maquinaria en plena vía pública.



Concejales del PJ-FpV se hicieron eco del reclamo por el uso ”como obrador” de la Av. Ameghino

