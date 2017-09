El truquito de los magos

Tomás Buzzi

Hice un batido de opiniones de sociólogos internacionales sobre influencia de los medios en la gente. Este fenómeno no es propio de nuestro país, sino mundial. Hoy, ante la noticia es esencial ver: sus fuentes, titulares, línea editorial o a qué agencia pertenece si no querés caer en engaños. Murdoch, Berlusconi y Reurters en Inglaterra, France-Presse en Francia y la CNN en EE.UU., producen el 85% de las noticias del mundo. La batalla de ideas es fundamental para la clase dominante, la propiedad de los medios es imprescindible. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traducen las ideologías (las ideas de la gente). De no ser así, por ejemplo, ¿por qué nos fumamos la perfecta demolición controlada de las Torres Gemelas en 2001 y le seguimos llamando "atentado"? Pero lo más importante, aún es que lo que no se publica no existe. Por lo tanto, si controlo los medios y no te doy voz, nadie sabe que existís. Tus ideas no llegan, no estás. Tenés que tener en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público. La empresa le exige determinados rendimientos y con una determinada raíz ideológica. Si no, ponen a otro. Hoy, gracias a los sistemas informáticos y a tu teléfono "inteligente" conocen tu DNI, obra social o prepaga, tarjetas de crédito, declaraciones impositivas, dónde trabajás, cuentas en bancos, hábitos de consumo. Pero además, dónde estás, con quién hablás, cuáles son tus intereses, cómo pensás. Dicen, por ejemplo que tu cuenta de Facebook es determinante para un corporación para decidir si te da empleo o no. Tu Facebook puede ser más determinante que tu currículum. Los controles son cada vez mayores. Scanners en aeropuertos, preguntas, datos electrónicos, visados, bases de datos de ADN, sistemas de cámaras de videos, espionaje en redes, escuchas ilegales. Somos cada vez más permeables para el Poder. En este sistema de hipercontrol, se abastece el caldo de cultivo para el monopolio del discurso. El conocerte a fondo y las técnicas modernas permiten a los políticos y comunicadores multiplicar efectos e impactos en tu cabeza. Ejemplo: Desmanes post marcha Maldonado. Te repiten hasta el hartazgo las imágenes violentas. Porque lo importante es acallar, esconder el pedido legítimo y multitudinario por la aparición de Santiago. La política se ha convertido en una representación teatral. El ser político quiere caer bien y para eso debe manipular la escena teatral en que participa. Pensá: Foto, Abella, sonrisita, una topadora de fondo típico y trillado. La idea es que vos estés atento al "acting". Lo demás, no hay demás, es solo eso. También es inútil pedirle a los medios hegemónicos argentinos que no publiquen su clara tendencia en defensa del gobierno, por el simple hecho que son el gobierno mismo o están al servicio de este. No te olvides, la batalla por la información se gana siempre al principio. Ejemplo: Se arranca diciendo: "Los mapuches son terroristas" se replica por mil y listo. El mapuche ofendido tendrá la titánica tarea de demostrar que no es así. Lo importante se logró, de un plumazo te inducen: "mapuche" ergo "terrorista", fácil ¿no? Obvio en favor de sus intereses. Algunos luchan mandando respuestas o aclaraciones a los medios, para rebatir noticias tendenciosas o mentirosas. Pero no te las van a publicar por que se perdería el negocio y en un sistema capitalista sólo importa el negocio. Así se explica que trabajadores argentinos voten a "Cambiemos" un partido ajustador serial, que opera en contra de derechos laborales adquiridos, pero lo votan. En resumen, la trampa se basa en el control del individuo. Mi pregunta es ¿Cómo construimos poder? ¿Alcanza una senaduría?, o ¿una unión de pensamientos afines? (unión del Peronismo). Todo me parece poco, si no construimos poder para enfrentar al "mounstruito", sucumbiremos en sus garras. Construir poder no es tirar piedras o putear. Eso es lo más fácil de domar. Me refiero a jugarles en su terreno, equiparando sus armas y estrategias. ¿Lo analizamos en otro momento?, por ahora te cuento este "truquito de los magos" donde la víctima ya sabes quién es: vos. PD: Gran saludo a mi escuela Normal por sus 100 años, escuela pública donde "caí" y me recibí. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

El truquito de los magos

Por Tomás Buzzi

