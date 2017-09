El Palacio Municipal

P U B L I C



La historia del palacio municipal, tal como lo conocemos hoy, se remonta a 1923. El 15 de Enero de ese año, el Intendente Julio Salmini notificaba al Presidente del Honorable Concejo Deliberante de haber recibido de la Dirección General de Ferrocarriles, dos expedientes "relativos al embellecimiento de las vías dobles del Ferrocarril Central Argentino" de la localidad, así como de la construcción de una nueva estación de trenes. Salmini propuso que una comisión integrada por ambos poderes del gobierno local y algunos mayores contribuyentes, estudiaran la propuesta. Los concejales fueron dando forma a un modelo de convenio que, tras ser analizado por los municipales y la empresa, culminaba obligando a la empresa ferroviaria a construir una nueva estación de pasajeros y el municipio cedería las tierras "mientras dure el servicio a que se destinan". Como compensación por este avance sobre tierras del ejido urbano, la empresa construiría "una obra pública de acuerdo con los planos que en su oportunidad la Municipalidad presente". Otra de las preocupaciones que al gobierno atormentaban en virtud del mal momento que estaba atravesando la principal empresa de Campana, el Frigorífico, quedaba escrita en el documento, donde los concejales querían obligar al ferrocarril a mantener abiertos los talleres locales, y después de la objeción de los asesores legales por improcedente, se redactaba con un amable y diplomático: "este municipio verá con agrado que se mantengan en actividad los talleres locales". Aunque la empresa protestaba por el monto de la obra pública pretendida por el municipio, unos $180 mil, finalmente terminó accediendo. Para que el proyecto prosperara el mismo Salmini inició exitosas gestiones ante la empresa ITACA, para la apertura de una calle pública, que hoy actualmente es la continuación de Berutti hacia el Campana Boat Club y el Paseo Costanero, y que la mencionada empresa donó al municipio a cambio del congelamiento de sus tasas por unos cuatro años. Después de varios inconvenientes burocráticos, y cuando las partes parecían llegar a un acuerdo, apareció un nuevo obstáculo: los herederos de los fundadores del pueblo. Cuando en 1923 el municipio estaba a punto de cerrar el acuerdo con la Empresa del Ferrocarril para la construcción de la nueva estación de pasajeros de Campana, a cambio de la erección de "una obra pública" en la ciudad, los descendientes de los fundadores de la ciudad, Margarita Costa de Bracht y Sofía Lina Costa, -la "niña"-, firmaban en Buenos Aires una escritura de protesta en la que manifestaban que habían tomado conocimiento de que "la Municipalidad de Campana, por un precio de dinero, ha resuelto enajenar al Ferrocarril Central Argentino, parte de la calle Alem y la Plazoleta Belgrano, transformando así esas vías de comunicación y lugar de esparcimiento en bien del dominio privado". Aún así, el trámite siguió su marcha, como lo declaraba el propio Intendente Salmini: "Este Departamento Ejecutivo no atribuye importancia a la referida protesta, con razones legales que es ocioso repetir. No se trata de una transferencia de dominio, ni de una venta, pues en este caso la Municipalidad no podría enajenar sin autorización legislativa. La Municipalidad tiene posesión quieta, tranquila y sin interrupción desde 1875…" Así las cosas, las tramitaciones volvieron a acelerarse y en Octubre de 1923 el Concejo Deliberante aprobaba los convenios con la Empresa del Ferrocarril y la donación de la Empresa Itaca para la apertura de una calle pública de acceso al río. En Febrero de 1924 el Presidente Alvear firmó el decreto que aprobó la construcción de la nueva estación de trenes. El incendio del frigorífico en 1924 y finalmente su cierre en 1926, sumados a una crisis institucional en el municipio entre 1924 y 1925, retrasaron el proyecto. Recién en Agosto de 1929 el Concejo Deliberante aprobó el concurso de proyectos para la construcción del nuevo edificio municipal; con un premio de $300 y la adjudicación de la misma. El único participante es el Arquitecto Enrique Macchi, acompañado por otro profesional, Félix Distasio, quienes habían diseñado y construido el fabuloso Teatro Coliseo de Zárate. Las condiciones propuestas por el municipio incluían la necesidad de disponer, en planta alta, de espacios para el Concejo Deliberante y sala de fiestas, biblioteca, despacho para el Presidente del cuerpo deliberativo, comisiones, archivo y sanitarios. La plata baja debería contar con despacho para el Intendente, secretario, contador, obras públicas, inspección general y archivo. El Jurado compuesto por el Intendente Juan Dellepiane, el Dr. Ventura Cintas, Raúl Sautón y Juan Labarriere por el Concejo Deliberante y los mayores contribuyentes Juan Lucerna y Pedro Dallera, aprobaron el proyecto. En 1929, Juan Dellepiane anunció el inicio de la construcción, "una aspiración del Pueblo de Campana que se hace realidad merced a los esfuerzos del Intendente Juan Dellepiane", aunque quien había iniciado las tramitaciones y aprobado los planos, había sido su antecesor, Julio Salmini. En Agosto de 1930, el Intendente Interino José Moro, recibía del Ingeniero municipal la aprobación de las condiciones y valores de la obra. En 1931, la Municipalidad, gobernada entonces por el comisionado Luis Edo, solicitaba la colocación de un reloj en la torre. La empresa de Macchi propuso un presupuesto por $5000 por un reloj inglés de marca Bailey y Cía, fabricado en Manchester: "impulso a pesas, ocho días de cuerda, péndulo de precisión, completa, con sus transmisiones, minutarías y cuatro cuadrantes (…) con numeración romana, en hierro fundido y cristales transparentes para su iluminación (…) dos campanas de bronce fundidas en el país, una de 100 kg y otra de 200 kg más o menos" El Acta de recepción se firmó el 15 de Enero de 1932, ya no en un gobierno democráticamente elegido, sino en la persona del comisionado Luis Edo. No hubo acto inaugural ni festejos para lo que quedó reducido a un mero acto administrativo. La balaustrada que coronaba la mampostería superior fue retirada, en deterioro y desprendiéndose, por orden del Intendente Manuel Cáceres en 1950.

Plano original del Palacio Municipal de Campana





El proyecto formó parte de la plataforma de Juan Dellepiane.



El Palacio Municipal

Por Dr. Oscar José Trujillo

