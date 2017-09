Imagen urbana y responsabilidades compartidas

Jorge Bader

Mauricio Hernández Bonilla un planificador mejicano, que ostenta una maestría en Oxford sobre urbanismo acuñado una expresión que define el proceso de evolución moderno de las ciudades, "En la actualidad, en las sociedades democráticas, la participación ciudadana es un elemento esencial en los procesos de desarrollo urbano". Voy a hacer base en el pensamiento de este planificador para seguir su línea de razonamiento. Los procesos que se pretenden sustentables en el tiempo, que contemplen realidades locales y que resulten congruentes con la sociedad que habita un territorio solo son exitosos si cuentan con una verdadera y efectiva participación social. En la actualidad, en todo desarrollo urbano y con mayor frecuencia, los habitantes son invitados a expresar sus opiniones sobre los planes y propuesta que las autoridades preparan con asistencia de los profesionales específicos en la materia. Pero más importante aún, los habitantes son invitados e integrados para participar activamente y con compromiso en la preparación de propuestas, planes y su implementación. La forma más común de participación son los foros urbanos. La participación de la ciudadanía ha cobrado gran relevancia, desde que ha adquirido un reconocimiento como actor fundamental en los procesos democráticos de desarrollo urbano. A través de la participación ciudadana se asegura la viabilidad y factibilidad de planes y propuestas, es decir, se asegura el sustento principal y la razón de las intervenciones en las ciudades; además los involucrados adquieren una responsabilidad compartida sobre el éxito de la implementación así como del seguimiento y continuidad de dichas intervenciones a largo plazo. En nuestra ciudad estamos asistiendo a un momento de expectativa en el futuro desarrollo con propuestas crecientes de remodelación y puesta en valor de sectores emblemáticos, la avenida Rocca, la Costanera, la prolongación de Rivadavia. No debemos olvidar tampoco los sectores sujetos a renovación urbana del bajo de la ciudad, todo el sector comprendido por la calle Alem, Dellepiane, y quizás Luis Costa. Tenemos entonces una responsabilidad concomitante entre las decisiones públicas consensuadas y la acción privada inducida para colaborar en la revitalización de los sectores involucrados. Una remodelación del espacio comercial como la avenida Rocca, más allá de los consensos sociales si no cuenta con la colaboración efectiva de los fonetistas que converjan a la revitalización de ese espacio es una decisión unilateral con escasa posibilidad de éxito. El rescate urbano, en su sentido amplio involucra procesos de mejoramiento, revitalización y regeneración de la ciudad y de sus barrios, pero representa una relación biunívoca donde los actores urbanos también tienen una responsabilidad fundamental. En cualquier caso, no se puede concebir procesos de rescate urbano sin una legítima participación de la ciudadanía. "Esto quiere decir, que para la creación de oportunidades y condiciones favorables para el desarrollo sostenible de la ciudad y sus habitantes de forma duradera es indispensable el establecimiento de procesos colaborativos, participativos e incluyentes en donde actores de diversa índole y posición contribuyen a la construcción y desarrollo de la ciudad" según palabras de Bonilla que me permito citar por su sentido oportuno. En la actualidad un desarrollo urbano integral y con visión de sustentabilidad no tiene lugar si no se planea, diseña e implementa bajo estas condiciones. En sus planteos este planificador nos alienta a encontrar mecanismos de participación conjunta, ámbitos de debate y generación de consensos pero también nos pone sobre la mesa una cuestión que no es menor y es la formación de la cultura urbana a través de un proceso educativo en el arte de hacer ciudad. Bonilla, fiel a su espíritu democrático plantea la hipótesis de debatir las reglamentaciones que habrán de regir el proceso de vida en la ciudad, las construcciones y la calidad de los espacios tanto públicos como privados, es decir que involucra en la calidad de vida urbana las acciones convergentes de las responsabilidades sociales individuales y colectivas. La imagen de la ciudad en su decir, es no solo la calidad el espacio urbano decidido en una oficina y consensuado con la sociedad sino también la imagen que el individuo produce asesorado por sus profesionales al generar sus espacios individuales y propios. Esta relación de ida y vuelta se identifica como la resultante de reglamentaciones acorde al objetivo de la generación de la imagen urbana. Quizás algún día en la búsqueda de este objetivo que alguna vez se planteo en esta administración pública, tendientes a ser una ciudad inteligente, logremos que se convoquen los organismos necesarios para debatir la ciudad y finalmente se produzcan reglamentaciones y resultados derivados de un ámbito participativo, que nos permitan sentirnos parte de esta construcción colectiva. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

