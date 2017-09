¿Arrancó una flexibilización laboral de facto?

Freddy Gulin

No podemos negar que los gobiernos y las economías en la Argentina siempre son intensas, incluidos cambios radicales de estrategias y sus ciclos. Los últimos tiempos fueron especialmente fuertes y a cada rato el gobierno pareciera que se juega una final. Tanto es así, que podemos decir que estos días hubo y habrá varios partidos claves. Por ejemplo, podemos mencionar que desde el día 11, se arrancó con los datos del IPC Nacional de Agosto del Indec, declaración de BCRA sobre política monetaria (sin margen a la baja), el jueves se publicó el dato de Desocupación y el día viernes se publicará el Presupuesto para el 2018. Sin tener en cuenta que se han oficializado de forma pública proyectos y propuestas parlamentarias de trabajos legislativos, aunque este año no se den los tiempos, hablamos de una verdadera Reforma Fiscal y Laboral como punto de partida. Sobre este último tema quisiera detenerme y mencionar que conforme a un informe privado, sobre el tema laboral que, según datos recientes de Empleo Registrado y publicados por el Ministerio de Trabajo, se mostraron varias noticas. Aunque siguió recuperándose, el empleo asalariado aun está lejos de alcanzar el techo del año 2015, mientras que el Trabajo Monotributista, que también sigue creciendo y que ya logró superar lo que se perdió con la recesión del año 2016, está por encima de los niveles del año 2015. Un informe privado, ha calificado el tema como una "flexibilización laboral de facto". En este sentido, el informe del panorama semanal de Federico Muñoz y Asociados, publicado en los primeros días de la semana de septiembre, destaca que el número refleja una precarización laboral que se da principalmente por el alto costo que representa la contratación de asalariados. Si bien se reconoce que una parte de alto incremento de monotributistas puede darse por cierto emprendedorismo, "el factor explicativo más importante de esa tendencia reciente seria un poco auspiciosa flexibilización laboral de facto", dado el muy alto costo extrasalarial y otros problemas (por caso, conflictividad sindical) que entraña la contratación de asalariados en relación de dependencia, un creciente número de empresas estaría optando por incorporar monotributistas como prestadores de servicios". Esta dinámica parece justificar la necesidad de una forma laboral que facilite y abarate la incorporación de asalariados, para evitar una segmentación de facto entre un grupo privilegiado cada vez menor de empleados en relación de dependencia y una creciente masa de cuentapropistas y/o asalariados precarizados. Como lo destaca el informe, el número de asalariados creció 11.200 puestos en Junio y acumula 49.000 en el último año, lo que implica que se recupero apenas de mitad de los 99.000 puestos que se perdieron durante agosto del año 2015 y junio del año 2016, en cambio si se compara el número actual de la categoría otros, que esta principalmente impulsada por el componente de trabajadores monotributistas, se observa que julio del 2015 esta categoría está 91.000 empleos por encima de los registrados en aquel entonces, en mayo del 2016, los trabajadores autónomos se redujeron en 1.100 trabajadores (9% menos que en abril y 2,2% menos que en mayo de 2016). En el Ministerio de Trabajo adjudicaron la medición por menores autónomos en los cambios que hubo en el aumento de los topes por lo cual muchos pasaron a ser monotributistas, en efecto, una de las categorías laborales más dinámica en términos interanuales fue la de los monotributistas, que creció 4,7% respecto de mayo del año pasado y 0,7% respecto de abril gracias a la incorporación de 11.200 nuevos monotributistas. Es auspicioso si uno piensa que estos son valores que se van a mantener en el tiempo: son cerca de 360 mil puestos anualizados o sea que empieza a ser un número interesante. Es positivo, y plantea una perspectiva diferente a la que teníamos el año pasado que si bien confiamos en que se iba a dar esta reversión, todavía no se veía en los números, y ahora ya está más sólida.

¿Arrancó una flexibilización laboral de facto?

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

